Papstbotschaft zur Wiedereröffnung von Notre-Dame in Paris

Von: APA/AFP

Kurz vor der Wiedereröffnung der nach einem Großbrand restaurierten Pariser Kathedrale Notre-Dame am Wochenende haben der Elysée-Palast und die Diözese Details der Feierlichkeiten bekanntgegeben. Zum Auftakt der Feier am Samstagabend soll eine Botschaft von Papst Franziskus verlesen werden, wie der Rektor der Kathedrale, Olivier Ribadeau Dumas, mitteilte. Der Elysée erwartet die Teilnahme von mindestens 35 Staats- und Regierungschefs.

Zugesagt hat auch der designierte US-Präsident Donald Trump. Eine Antwort des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj stand noch aus. Ob es am Rande der Feierlichkeiten auch politische Gespräche geben soll, ließ der Elysée zunächst offen. Aus Österreich wird Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Paris erwartet.

Die Eröffnungsfeier soll am Samstag um 19.00 Uhr mit etwa 3.000 geladenen Gästen auf dem Vorplatz der Kathedrale beginnen. Nach einem Film zu Ehren der Feuerwehrleute und Handwerker, die die Kathedrale gerettet und restauriert hatten, will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine kurze Ansprache halten. Er dürfte dabei darauf hinweisen, dass er sein Versprechen gehalten hat, die Kathedrale innerhalb von fünf Jahren wieder aufbauen zu lassen.

Erzbischof klopft drei Mal mit dem Bischofsstab an die Tore

Erzbischof Laurent Ulrich wird anschließend nach katholischem Ritus die Tore der Kathedrale öffnen, indem er drei Mal mit dem Bischofsstab an sie klopft. Der Chor von Notre-Dame wird jeweils mit Gesang darauf antworten. Der Erzbischof zieht als erster ein, gefolgt von sämtlichen Gästen. Im Inneren wird er zunächst die Orgel weihen und anschließend die traditionellen Lobgesänge Magnificat und Te Deum anstimmen.

Nach dem Ende des Gottesdienstes gegen 21.00 Uhr ist ein Kulturprogramm mit dem Pianisten Lang Lang und Überraschungsgästen geplant, unter ihnen möglicherweise die britische Musiklegende Paul McCartney.

Erste Messe am Sonntag mit 150 Bischöfen – Pummerin schlägt

Zur ersten Messe am Sonntag werden 150 Bischöfe aus ganz Frankreich erwartet. Eingeladen sind auch Vertreter der Pariser Pfarreien sowie Menschen in prekären Verhältnissen, unter ihnen Kranke, Menschen mit Behinderungen und Obdachlose. Die Messe kann live via ORF 2 und ORF mitverfolgt werden.

Auch in Wien wird auf das Ereignis Bezug genommen: Zur Einstimmung auf den Gottesdienst in Paris läuten alle Glocken des Wiener Stephansdoms, berichtete die Kathpress. Um 10.00 Uhr wird das Festgeläut samt Pummerin einsetzen, um die Freude an der Wiedereröffnung von Notre-Dame zu teilen, wie die Erzdiözese Wien mitteilte.

Kathedrale war 2019 bei einem Brand schwer beschädigt worden

Die Kathedrale war durch das Feuer am 15. April 2019 schwer beschädigt worden. Der gesamte Dachstuhl brannte ab, der Vierungsturm stürzte brennend ins Kirchenschiff. Dank großzügiger Spenden aus aller Welt in Höhe von 846 Millionen Euro konnte Notre-Dame innerhalb von gut fünf Jahren gründlich restauriert werden.

Da in Frankreich Kirchen, die vor 1905 gebaut wurden, dem Staat gehören, war die Restauration eine Staatsangelegenheit, die Macron zu einer Priorität erklärt hatte.

Das Bauwerk ist seit der Restaurierung kaum wiederzuerkennen: Der helle Kalkstein ist von jahrhundertealtem Ruß und Dreck befreit. Durch die gereinigten Fenster fällt mehr Licht denn je hinein und bringt die frischen Farben und das Blattgold der Wandmalereien zum Strahlen.