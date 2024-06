Paradise Pride mit 400 Teilnehmern

Von: luk

Bozen – Am vergangenen Samstag fand im aLMa9 in Bozen ein Fest für Vielfalt, Offenheit, Inklusion und Menschlichkeit statt. Viele PartnerInnen vereint für eine gute Sache mit einem bunten Programm den ganzen Nachmittag und Abend hindurch: Aperitif, Happening, ff-Talks Spezial, Drag Shows, DJ-Sets, Live-Musik, Essen und Trinken sowie eine Gartenparty bis spät in die Nacht.

Unter dem Motto „Love your life, love yourself, love the other” fand am Samstag, 15. Juni, im aLMa9 in Bozen eine bunte, vielfältige Pride Party statt. Viele MitstreiterInnen für eine offene, gleichberechtigte Südtiroler Gesellschaft in jeglicher Art und Weise – ob es um Geschlecht, Identität, Sexualität, Ethnie, Religion, Sprache, u.v.m. geht – waren mit dabei: Sängerin Nina Duschek, Drag Shows von Bopen und FemFesta, Musiksets von Doris Pigneter aka DJ Dandy, sowie Ya Ria und Youdiditagain vom GÖR-Collective. Ein weiteres Highlight war ein ff-Talks Spezial, moderiert von Verena Pliger mit Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer, Museion-Direktor Bart van der Heide und dem Südtiroler Studenten Matthias Hillebrand, der einige Zeit in Berlin gelebt hat. Ihr Fazit: „Südtirol verträgt sicher noch mehr Offenheit, damit jede und jeder so sein kann, wie er/sie ist und will.“

Die institutionellen Partner – Museion und Vereinigte Bühnen Bozen – betonen die Bedeutung des Festes: „Rund 400 TeilnehmerInnen sind ein starkes Zeichen. Es ist gerade für uns als Vertreter der Kultur wichtig für Vielfalt und Menschlichkeit in jeglicher Art und Weise einzutreten und zum Nachdenken über unsere Gesellschaft anzuregen“, so der Intendant der Vereinigten Bühnen Bozen, Rudolf Frey. Museion Direktor Bart van der Heide: „Es hat uns sehr gefreut, wie offen und positiv die Veranstaltung von so vielen verschiedenen Menschen aufgenommen worden ist und es kam wirklich viel Zuspruch in Sachen Diversität und Inklusion. Hervorzuheben ist vor allem auch die bunte Mischung der Mitfeiernden, aus allen gesellschaftlichen Schichten und aus ganz Südtirol.“

Beteiligt an dieser Initiative waren viele Organisationen, PartnerInnen und FreundInnen aus allen Sektoren von Kunst, Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft, Medien etc. in Südtirol, die für eine offene Gesellschaft eintreten – darunter aLMa9, Vereinigte Bühnen Bozen, Museion, NOI Techpark, Bopen, FemFesta, Tiatro, MultiCulti, ff, succus. und viele weitere. Die Veranstaltung PARADISE PRIDE fand im Rahmen des Südtiroler Pride Month statt.

Pride Month: Für eine Welt der Vielfalt und des Verständnisses füreinander

Der Pride Month wird jährlich im Juni in Erinnerung an den Stonewall-Aufstand in der Christopher Street in New York am 28. Juni 1969 begangen, bei dem sich erstmals die queere Community gegen andauernde Diskriminierung und Razzien erfolgreich gewehrt hat. Der Begriff „Pride – Stolz“ ist Ausdruck für die Anerkennung von Rechten einer Minderheit und die Achtung unterschiedlicher Lebensformen. Heute steht der Pride Month in vielen Ländern generell für Offenheit, Gleichberechtigung, Inklusion, Freiheit des Individuums und ist ein farbenfrohes Fest der Vielfalt – auch viele Organisationen des offiziellen Südtirols sind seit 2023 dieser Initiative beigetreten und zeigen im Monat Juni Flagge in den Farben des Regenbogens, das Symbol für den Pride Month.