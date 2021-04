Party in Corona-Zeiten: Südtiroler DJane mixt live im Netz

Facebook/Siria Mae Princess of the Dolomites

Bozen – Die Kultur- und Veranstaltungsszene gehört zu den Leidtragenden der Corona-Pandemie: Die Bewegungsfreiheit der Menschen wurde im Lockdown eingeschränkt, Menschansammlungen gilt es zu vermeiden. Um doch so etwas wie Konzertstimmung und Partyfeeling aufkommen zu lassen, hat sich die Südtiroler DJane Siria Mae etwas einfallen lassen.

A b16.00 streamt sie heute ein Trans Progressive-Spektakel auf der Facebook-Seite „Princess of the Dolomites“. Wer das Event miterleben will, muss 1,09 Euro „Eintritt“ zahlen.

Die DJane plant, die Einnahmen für einen wohltätigen Zweck zu verwenden, etwa für Einkäufe für Bedürftige. Wie viel Geld letztendlich zusammen gekommen ist, darüber will sie auf Facebook informieren.

Ob diese Form von Live-Event dazu beiträgt, kulturelles Leben und öffentliche Events auch in Zeiten der Pandemie zu ermöglichen, wird sich wohl erst in Zukunft zeigen.