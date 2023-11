Pater Prior Philipp Kuschmann ist neuer Abt im Kloster Marienberg

Marienberg – Am heutigen Dienstag, 21. November 2023, ist Pater Prior Philipp Kuschmann OSB vom Kapitel der Benediktiner von Marienberg zum 51. Abt des Klosters gewählt worden. Diözesanbischof Ivo Muser, der P. Philipp vor zehn Jahren in Marienberg zum Priester geweiht hat, gratuliert und wünscht dem neuen Abt “eine glückliche Hand, viel Fingerspitzengefühl in der Führung deiner Mitbrüder und viel Freude an deiner Berufung”. Die feierliche Abtsbenediktion durch Bischof Muser wird am Samstag, 9. Dezember 2023, im Kloster Marienberg stattfinden.

Seit über 900 Jahren gibt es auf Marienberg oberhalb von Burgeis klösterliches Leben. Heute haben die Benediktinermönche des Klosters Pater Prior Philipp Kuschmann zum 51. Abt in der langen Geschichte dieser Gemeinschaft gewählt. Dazu gratuliert Bischof Ivo Muser: „Lieber P. Philipp, deine Mitbrüder haben dich zum 51. Abt von Marienberg gewählt. Damit stehst du in einer langen geistlichen Tradition, die die Kirchengeschichte des Oberen Vinschgaus entscheidend mitgestaltet hat. Von Herzen wünsche ich dir eine glückliche Hand, viel Fingerspitzengefühl in der Führung deiner Mitbrüder und viel Freude an deiner Berufung. Das Wichtigste für deine Aufgabe sagt dir der heilige Benedikt in seiner Regel: ‚Nichts darf der Liebe Christi vorgezogen werden‘. Diese Liebe soll dein Leben als Christ, Mönch, Priester und jetzt auch als Abt beseelen. Die Stabilität im Kloster, die Benedikt für seine Mönche fordert, soll dir ein Bild für deine Verwurzelung in Christus und in seiner Kirche sein – unter den herausfordernden Bedingungen unserer Zeit.“

Bischof Muser bedankt sich auch beim Vorgänger von P. Philipp: „Abt Markus Spanier habe ich am Hochfest Mariä Empfängnis, am 8. Dezember 2011, die Abtsbenediktion gespendet. Ich danke ihm für seinen zwölfjährigen Dienst und wünsche ihm einen dankbaren und versöhnten Blick auf diese Zeit, in der er euer Kloster geführt und geprägt hat.“

Bischof Muser wird dem neuen Abt am 9. Dezember die Abtsbenediktion spenden: „Am Fest Kreuzerhöhung vor zehn Jahren, also am 14. September 2013, habe ich dich zusammen mit P. Urs Maria Stadelmann in eurer Klosterkirche zum Priester geweiht. Mit Freude und Hoffnung werde ich für dich am kommenden 9. Dezember den besonderen Segen für deinen neuen Auftrag erbitten. Herzliche Glück- und Segenswünsche für dich und deine Gemeinschaft.“