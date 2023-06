Paukenschlag in Gries

Bozen – Ulrich Kössler ist seit fünf Jahren der Pfarrer von Gries in Bozen. Nun legt er sein Amt nieder. Stol.it spricht von einem Paukenschlag.

Wie er in der Predigt am Samstagabend den Gläubigen mitteilte, wolle er sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegen. Auch das Kloster will der 48-Jährige verlassen.

Die Diözese bestätigt den Sachverhalt. Pater Urban Stillhard wird bis Ende August Pfarradministrator sein.

Kössler ist Kinderchirurg und arbeitete mehrere Jahre im Krankenhaus Bozen. Später studierte er Theologie und trat ins Kloster ein. 2016 wurde er zum Priester geweiht.