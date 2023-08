Petri Heil und Wein

Meran – Petri Dank sagten Sebastian, Walter, Heinz, Rudi, Gottfried und Margit an Erhard Tutzer, welcher zwei Prachtexemplare von Forelle und Hecht geangelt hat.

Den Aperitif nahm man in der Versuchsanlage „Bergl“ des Karl Heinz Alber ein. Erhard Tutzer von der Firma „innovitis – Innovation im Weinbau“, hat in diesem Weinberg rund 50 Einkreuzungen von heimischen Rebsorten gepflanzt, sowohl weiße, rote als auch rosarote. Geprüft werden die Resistenzeigenschaften neuer Rebsorten gegen Peronospora und Oidium und anderen Pilzkrankheiten sowie die Bewertung der Eignung für den Weinbau dieser Sorten. Angepeilt werden Sortenzüchtungen mit Null Spritzungen. Gleichzeitig soll mit dieser Neuanlage die WeinKultur und die Tradition wieder in Erinnerung gerufen werden. Säulen aus Kastanienholz und ein klassisches Pergelsystem zeugen von altem Brauchtum.

Da das Wetter nicht ganz mitspielte, wurde der Gaumengenuss im Keller des Rochele fortgeführt. Allen Teilnehmern, welche mitgeholfen und etwas spendiert haben, sei an dieser Stelle ein großer Dank ausgesprochen. Danke auch dem Fotografen Roland Strimmer für die gelungenen Fotos.