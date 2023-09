Philosophy Slammerinnen und Slammer gesucht

Am 16. November ist Welttag der Philosophie

Brixen – Am Donnerstag, den 16. November begeht die UNESCO wieder den Welttag der Philosophie. Im Astra in Brixen soll aus diesem Anlass von 19.00 bis 21.00 Uhr ein Philosophy Slam stattfinden, organisiert gemeinsam vom Astra und der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen.

In den Beiträgen für den Philosophy Slam geht es um philosophische Fragen. Die Form ist frei wählbar. Möglich sind sowohl Kurzvorträge von maximal zehn Minuten (wie bei einem Science Slam) als auch Gedichte, Erzählungen etc. bis zu maximal sechs Minuten (wie bei einem Poetry Slam). Die Beiträge können in deutscher oder italienischer Sprache verfasst sein bzw. vorgetragen werden. Ein Beamer für Präsentationen wird vorhanden sein.

Slam-Beiträge können von jedem vorgeschlagen werden: von Dichtern und Denkern, Profi- und Hobbyphilosophen, von Lehrern und Schülern. Es können sich auch Gruppen von maximal drei Personen beteiligen. Die Moderation des Abends übernimmt als „MC“ die Slammerin Lene Morgenstern.

Wer teilnehmen möchte, sendet bis zum 14. Oktober ein kurzes Textkonzept in Form aussagekräftiger Stichworte. Daraus sollten das Thema, die geplanten Hilfsmittel (z.B. Beamer) und die Art der Umsetzung hervorgehen (eher Poetry Slam oder eher Science Slam, Kurzvortrag, Erzählung, Slam-Poetry …) an ludger.jansen@pthsta.it. Die Organisatoren suchen dann die besten Vorschläge heraus, die dann bis zum Slam ausgearbeitet werden können.