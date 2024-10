Popchor-Konzert im Forum Brixen

Südtiroler Chorverband: Tag der Jugend in Brixen

Brixen – Bei einem Konzert im Forum Brixen, mit Beginn um 20.00 Uhr, werden am kommenden Samstag Jugendliche im Alter bis zu 28 Jahren unter der Leitung von Markus Detterbeck (D) Pop-Songs singen, die sie im Laufe des Tages erarbeitet haben.

Ab 13.30 Uhr sind nämlich alle interessierten Jugendlichen eingeladen, im Forum Brixen gemeinsam mit dem erfahrenden Chor-Experten und mit der A-cappella-Band Viva Voce (D) zwei Popsongs einzulernen.

Im Mittelpunkt dieses „Tages der Jugend“, den der Südtiroler Chorverband organisiert, stehen der Spaß und die Freude am gemeinsamen Singen, ganz nach dem Motto: „Wenn einer alleine singt, ist das etwas Besonderes – doch wenn viele zusammen singen, wird es zu einem unvergesslichen Erlebnis!“ Als Workshopleiter ist Detterbeck europaweit unterwegs in den Bereichen Chorarbeit intensiv, Choreographie, Popchor, Afrikanische (Chor-) Musik, Warm-Up und Team-Events für Unternehmen: „Die Arbeit mit Chören zählt zu meinen Leidenschaften. Dabei fasziniert mich besonders gemeinsam mit den Teilnehmenden an den gestellten musikalischen Herausforderungen zu wachsen.“

Beim Tag der Jugend werden nicht nur gemeinsam Lieder erarbeitet, sondern die Teilnehmenden erhalten auch viele Tipps zu Beatboxing, Stimme, Groove und Feeling. Interessierte, die am Workshop teilnehmen möchten, können sich unter info@scv.bz.it anmelden.