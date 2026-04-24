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Landeswettbewerb

prima la musica”: Konzert mit Verleihung der Sonderpreise

Freitag, 24. April 2026 | 10:56 Uhr
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Land Tirol/Kary Sophie
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Von: mk

Erl – Im Festspielhaus in Erl ging am vergangenen Sonntag, 19. April, der Gesamttiroler Landeswettbewerb “prima la musica” 2026 offiziell zu Ende. Junge Preisträgerinnen und Preisträger aus verschiedenen Wertungskategorien musizierten noch einmal im Rahmen dieser Schlussveranstaltung, bei der auch 33 Sonderpreise der Sponsoren für herausragende Wettbewerbsleistungen überreicht wurden.

Hier geht es zu den Südtiroler Preisträgern!

Anwesend bei der großen Abschlussveranstaltung im Festspielhaus Erl war auch Gustav Tschentt, der Direktor der Deutschen Bildungsdirektion in Südtirol: “Es war ein beindruckendes Erlebnis, solche Leistungen in diesem Konzertsaal genießen zu dürfen”, unterstrich er und gratulierte allen Preisträgerinnen und Preisträgern.

Die Sonderpreise werden für besondere beziehungsweise herausragende künstlerische Darbietungen vergeben. Die Sonderpreisträgerinnen und -träger aus Südtirol stammen aus den verschiedenen Musikschulen Südtirols, dem Konservatorium Claudio Monteverdi Bozen sowie dem Tiroler Landeskonservatorium und waren anzahlmäßig sehr stark vertreten; die Liste der Sonderpreisträgerinnen und Sonderpreisträger prima la musica 2026 aus Südtirol findet sich im Anhang.

Am Landeswettbewerb “prima la musica”, der als Bühne für die größten Musiktalente Tirols und Südtirols gilt, haben nahezu 900 Kinder und Jugendliche an verschiedenen Standorten in Erl, Ebbs und Hopfgarten im Brixental sieben Tage die Jurys und auch das Publikum mit einer breiten Palette an musikalischen Darbietungen begeistert.

Beim 31. “prima la musica”-Landeswettbewerb war außerdem ein Rekord zu verzeichnen: Die Jurys entsandten insgesamt 253 Musikerinnen und Musiker zum Bundeswettbewerb, so viele wie noch nie. 125 davon sind ausgewählte herausragende Südtiroler Musizierende. Der Bundeswettbewerb wird vom 22. Mai bis zum 6. Juni in Eisenstadt im Burgenland ausgetragen.

Bezirk: Bozen

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