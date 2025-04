Probleme: „Löse ich sie nicht, dann löse ich mich“

Von: mk

Karneid – Jeder hat sie, keiner will sie. Mal sind es kleine und leicht lösbare Probleme, mal größere und vermeintlich nicht zu bewältigende. Wie man mit Problemen umgehen kann, damit sie einen nicht erdrücken, darüber hat Psychiater und Psychotherapeut Roger Pycha im Rahmen der Veranstaltungsreihe ICH am vergangenen Donnerstag im vollbesetzten Haus der Dorfgemeinschaft von Karneid gesprochen. Es war dies der letzte Vortrag der Reihe, die mit einer großen Abschlussveranstaltung am 17. Mai im Eggental abgeschlossen wird.

Bei dem jüngsten und letzten Vortrag der Veranstaltungsreihe ICH in der Gemeinde Karneid am vergangenen Donnerstag stand das Thema „Meine Probleme: Ich kann sie mehren oder mindern, aber wie?“ im Mittelpunkt. Der Psychiater und Psychotherapeut Roger Pycha zeigte dabei den Interessierten im vollbesetzten Haus der Dorfgemeinschaft in Karneid auf, wie man Probleme lösen kann, ohne sich darin zu verstricken und ein Problem über Tage oder Wochen zu wälzen. „Grundsätzlich gilt es, zwischen psychosozialen Krisen und psychischen Krankheiten zu unterscheiden“, betonte Pycha zu Beginn seiner Ausführungen, bevor er auf den konkreten Umgang mit Problemen zu sprechen kam.

Wer mit einem Problem zu tun habe, könne sich zunächst im Sinne des griechischen Philosophen Epiket mit der Frage beschäftigen, was er selbst beeinflussen kann und was nicht. „Was liegt in meiner Macht? Was nicht?“, ist dabei der Grundsatz, um zwischen beeinflussbaren und unveränderlichen Situationen zu unterscheiden. „Unabänderliches soll ich möglichst gleichmütig ertragen“, empfahl Roger Pycha, „Vergleiche mit anderen, vermeintlich Bessergestellten, hingegen sollen wir meiden, denn diese machen unglücklich“, legte der Psychiater und Psychotherapeut im Umgang mit herausfordernden Situationen nahe. „Und Probleme“, erläuterte Pycha, „für die gilt: Wenn ich ein Problem nicht lösen kann, dann löse ich mich zumindest vom Problem und schaffe in kleinen Schritten neue, gute Gewohnheiten, die mich stützen und tragen, wenn sie einmal eingespielt und zur Routine geworden sind.“

Der Vortrag mit Psychiater und Psychotherapeut Roger Pycha war der letzte der Veranstaltungsreihe ICH, bei der seit der Auftaktveranstaltung im November 2024 insgesamt sieben Referentinnen und Referenten in durchwegs vollbesetzten Vereinssälen über verschiedene gesundheitliche Themen und ihren Einfluss auf Körper, Geist und Seele gesprochen haben. Das Projekt in der Gemeinde Karneid ist von der European Alliance Against Depression sowie einer Reihe von lokalen Sponsoren mitgetragen worden. Am Samstag, 17. Mai 2025 um 19.30 Uhr in der Halle der X-Timber AG im Eggental schließen die Initiatoren die Veranstaltungsreihe ab, zu Gast ist Bestsellerautorin, Expeditionsleiterin und Coach Sonja Piontek, die zum Thema „Hinter der Komfortzone beginnt dein wahres ICH“ nicht nur über ihre persönlichen Schicksalsschläge spricht, sondern vor allem Impulse für ein glückliches, erfolgreiches und erfülltes Leben geben wird.