Projekt „72 Stunden ohne Kompromiss“ auf Oktober 2022 verschoben

Bozen – Eine der größten sozialen Jugendaktionen, das Projekt „72 Stunden ohne Kompromiss“, geht vom 12. bis zum 15. Oktober 2022 über die Bühne. Ursprünglich hatten die Projektverantwortlichen die heurige siebte Ausgabe im Frühjahr 2022 geplant. Dieser Termin musste aufgrund der momentan schwierigen Corona-Situation verschoben werden. Vereine und Organisationen, Gemeinden und Pfarreien können aber jetzt schon Projektvorschläge einreichen. Auch die Jugendlichen, die 72 Stunden ihrer Zeit für den guten Zweck zur Verfügung stellen möchten, können sich jetzt schon anmelden.

Organisiert wird das Projekt von Südtirols Katholischer Jugend, youngCaritas und dem Südtiroler Jugendring. „Mit dem Projekt wollen wir das soziale und ökologische Engagement Jugendlicher fördern. Außerdem gehen die Jugendlichen in diesen 72 Stunden an ihre Grenzen, probieren Neues aus, lernen Fremdes kennen, bauen Vorurteile und Berührungsängste ab und schließen neue Freundschaften“, erklärt Stefanie Arend von youngCaritas.

Projektpartner gesucht

Für die Aktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ suchen die Organisatoren ab sofort Vereine, Pfarreien, Essensausgaben, Altenheime, Obdachlosenhäuser und andere soziale und/oder ökosoziale Einrichtungen, die Aufgaben für die teilnehmenden Jugendgruppen haben. Die Projektaufgaben können ganz unterschiedlich sein: „Von der Neugestaltung eines Altersheims und/oder Jugendzentrums, der Aufwertung und Neugestaltung eines Flüchtlingsheims und Kinderspielplatzes, der Organisation eines Festes in einem Seniorenheim bis hin zu Renovierungsarbeiten für soziale Einrichtungen – alles kann dabei sein“, sagt Franzi Seebacher von Südtirols Katholischer Jugend. Die Projektträger sind für viele weitere Ideen offen. Die Tätigkeiten sollen in drei Tagen durchführbar sein, wobei die Jugendlichen rund um die Uhr in den Einrichtungen anwesend sind. „Die gestellten Aufgaben sollen den Mitmenschen und der Gesellschaft zugutekommen. Die Jugendlichen müssen gefordert, aber nicht überfordert werden“, erklärt Georg Gasser, Geschäftsführer des Südtiroler Jugendringes.

Die Projektvorschläge können bei youngCaritas, Sparkassenstraße 1, 39100 Bozen, Tel. 0471 304 333, info@youngcaritas.bz.it innerhalb 17.08.2022 eingereicht werden. Dort erhalten Interessierte auch weitere Informationen und Beratung bei der Projektausarbeitung.

Anmeldung für Jugendliche

Kreativ sein, sich engagieren, die Ärmel hochkrempeln, sich auf Neues einlassen und die eigene Kraft einsetzen: Das ist das Ziel von „72 Stunden ohne Kompromiss“. Beim größten Sozialprojekt Südtirols profitieren nicht nur die verschiedenen Einrichtungen, sondern vor allem auch die Jugendlichen. Sie können selbst etwas bewegen, mitgestalten und mit Kreativität und Teamgeist Gutes tun.

Jugendliche, die einzeln (ab 18 Jahren) oder in Gruppen (ab 14 Jahren) mitmachen möchten, können sich ab sofort bis innerhalb 15. September 2022 online unter skj.bz.it, Tel. 0471 970 89, E-Mail: info@skj.bz.it anmelden und bekommen dort auch weitere Informationen.