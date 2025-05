Projekt zu Katakombenschulen im Vinschgau erfolgreich abgeschlossen

Von: mk

Kastelbell-Tschars – Mit großer Freude blickt die Schützenkompanie Kastelbell auf den erfolgreichen Abschluss des Projekts „Katakombenschule – Erinnerung und Vermächtnis“ zurück.

Im Rahmen dieses Bildungsprojekts wurden über mehrere Wochen hinweg verschiedenste Veranstaltungen organisiert, um ein dunkles Kapitel der Südtiroler Geschichte – die Zeit der Katakombenschulen – ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rufen und besonders der jungen Generation nahezubringen.

Zum Projekt gehörten ein gut besuchter Filmabend, die Buchvorstellung „Die Deutschen brauchen keine Schulen“, ein Vortrag mit Forschungsergebnissen sowie als Höhepunkt die Wanderausstellung im Widum Kastelbell.

Die Ausstellung war ein voller Erfolg: Rund 500 Besucher kamen während der Öffnungszeiten, viele weitere nahmen an geführten Gruppenbesichtigungen teil. Besonders erfreulich war die enge Zusammenarbeit mit den Schulen: Über 180 Schüler aus den Grundschulen Kastelbell, Tschars und Morter sowie den Klassen der Mittelschule Latsch besuchten im Rahmen des Unterrichts die Ausstellung.

Ziel war es von Anfang an, die Ausstellung eng mit dem Schulunterricht zu verknüpfen, um den Schülerinnen und Schülern auf anschauliche Weise zu vermitteln, wie hart unsere Vorfahren für den Erhalt der deutschen Sprache, unserer Kultur und Identität gekämpft haben. „Das historische Widum bot dabei nicht nur einen authentischen Rahmen – viele Besucher zeigten sich überrascht und tief bewegt, dass sich solche Ereignisse in Südtirol selbst abgespielt haben. Dies zeigt deutlich: Unsere Geschichte findet im Schulunterricht noch zu wenig Raum“, so die Schützenkompanie.

Gerade die Zeit der Katakombenschulen verdiene es, fixer Bestandteil des Unterrichts zu werden. Deshalb ergeht von Seiten der Schützenkompanie ein klarer Appell an die politische Landesregierung sowie an den zuständigen Landesrat, das Thema der Tiroler Zeitgeschichte – insbesondere der Katakombenschulen – als verpflichtenden Lernstoff in den Schulen zu verankern. „Die Vermittlung unserer Geschichte ist ein Fundament für das Verständnis unserer heutigen Identität.“

Die Ausstellung sei mehr als ein Rückblick gewesen – sie sei ein Appell, dieses Erbe zu bewahren, zu würdigen und weiterzugeben.

Die Schützenkompanie Kastelbell bedankt sich herzlich bei allen Helfern, der Bibliothek Kastelbell-Tschars, dem Bildungsausschuss, der Schützenkompanie Tschars, der ehemaligen Kulturreferentin Monika Rechenmacher sowie den Lehrpersonen und Schülern, die dieses Projekt aktiv mitgetragen und mit Leben gefüllt haben.

„Michael Gamper mahnte einst: ‚Jede Stube muss zur Schulstube werden.‘

Heute sagen wir: Jede Generation muss die Geschichte kennen, um die Zukunft zu verstehen“, so die Schützenkompanie.