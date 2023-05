Publikumspreis für zeitgenössisches Theater

Bozen – Das Publikum der Theatergastspiele des Südtiroler Kulturinstituts bewertet jede Aufführung und vergibt damit den von der Firma Finstral gestifteten Publikumspreis. Nicht nur die eingeladenen Bühnen fiebern dem Ergebnis eine Saison lang entgegen.

Eine der wichtigsten Bühnen Deutschlands hat mit einem zeitgenössischen Stück den Theaterwettstreit in der Saison 2022/23 gewonnen: Der Finstral-Publikumspreis geht an das Thalia Theater in Hamburg, dessen Inszenierung des Stückes „Vögel“ von Wajdi Mouawad in der Regie von Hakan Savaş Mican vom Publikum im Bozner Waltherhaus zu 97 Prozent mit der Bestnote bewertet wurde. Knapp dahinter landeten das Deutsche Theater Berlin mit seiner Inszenierung von Molières „Der Menschenfeind“ und Philipp Hochmairs Abend „Jedermann reloaded“, der vor allem das Publikum im Meraner Stadttheater begeisterte.

Auch die Schülerinnen und Schüler, die das Kinder- und Jugendtheater besuchen, dürfen ihren Favoriten wählen. Begeistert hat sie vor allem ein zeitgenössisches Kinderstück mit viel Musik: „Hexe Hillary geht in die Oper“ von Peter Lund, inszeniert vom Next Liberty Theater in Graz. Der Finstral-Publikumspreis in der Kategorie Kinder- und Jugendtheater geht damit an eine Bühne, die seit Jahren regelmäßig in Südtirol gastiert und mit ihrem ganz auf Kinder und Jugendliche ausgerichteten Programm den Nachwuchs für die Welt des Theaters begeistert.

Die Firma Finstral hat vom Künstler Martin Pohl Preistrophäen für den Publikumspreis gestalten lassen, die demnächst an die beiden Siegerbühnen, das Thalia Theater in Hamburg und das Next Liberty Theater in Graz, überreicht werden.