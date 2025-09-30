Rainer Maria Rilke: “Alles ist wie ein Rufen”

Von: Ivd

Meran – Im Jahr 2025 jährt sich der 150. Geburtstag des Lyrikers Rainer Maria Rilke. Anlässlich dieses Jubiläums findet in der Akademie Meran eine Tagung mit dem Titel R.M. Rilke: „Alles ist wie ein Rufen“ mit Vorträgen, Lesungen, einer musikalischen Darbietung und einem literarischen Spaziergang statt.

Die wissenschaftliche Leitung der Tagung haben Ferruccio Delle Cave und Gerhard Fasolt übernommen. Am Abend des 3. Oktober spricht Ferruccio Delle Cave über Rilkes frühe Lyrik in den Vertonungen der ersten Wiener Schule, anschließend wird eine Videoeinspielung der Vertonung von Rilkes “’Weise von Liebe und Todd es Cornets Christoph Rilke” mit einer Werkeinführung von Eduard Demetz präsentiert. Samstagvormittag beinhaltet Lesungen von Gerhard Fasolt zu Rilke und Meran, Christoph König spricht über die Traditionen in der Spracharbeit von Rilkes Gedichten und Erich Unglaubs Referat hat den Titel “Verwandlungen des Christus-Bildes bei Rainer Maria Rilke”. Im Anschluss an die Vorträge sind eine Diskussion und Fragen des Publikums möglich.

Die Veranstaltung richtet sich an Literatur- und Kulturinteressierte und ist für alle frei zugänglich. Weitere Infos findet ihr hier www.meran.academy