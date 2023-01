Rektorat an der Universität Innsbruck komplett

Innsbruck – Der Universitätsrat der Universität Innsbruck hat in seiner heutigen Sitzung die von der designierten Rektorin Univ.-Prof. Dr. Veronika Sexl vorgeschlagenen vier Vizerektoren bestellt. Gemeinsam mit ihr werden diese ihr Amt am 1. März 2023 antreten.

Veronika Sexl hatte bereits bei ihrer Kandidatur im Frühsommer die inhaltliche Ausrichtung der vier geplanten Vizerektorate vorgestellt. Neben den klassischen Bereichen Lehre und Forschung wird es auch ein Vizerektorat für Nachhaltigkeit und Digitalisierung sowie ein Vizerektorat für Finanzen und Infrastruktur geben. Die Rektorin hat für diese Aufgaben vier Kandidat*innen vorgeschlagen, die nun vom Universitätsrat auch bestätigt wurden:

Vizerektor für Lehre und Studierende wir der amtierende Vizerektor Bernhard Fügenschuh bleiben, das Forschungsressort wird der Physiker Gregor Weihs übernehmen, Irene Häntschel-Erhart wird den Bereich Nachhaltigkeit und Digitalisierung verantworten und Christian Mathes wird künftig für die Finanzen und die Infrastruktur zuständig sein.

Damit wird das neue Rektorat der Universität Innsbruck neue und bereits erfahrene, sowie universitätsinterne und externe Veranwortungsträger*innen vereinen.

Details zu den neuen Vizerektoren

Bernhard Fügenschuh, Vizerektor für Lehre und Studierende

Der Geologe Bernhard Fügenschuh (*1962) hat an der Universität Innsbruck und der ETH Zürich studiert und war 10 Jahre an der Universität Basel tätig. Seit 2005 ist er Professor an der Universität Innsbruck, seit 2016 Vizerektor für Lehre und Studierende und seit 2021 Vorsitzender des Forum Lehre der Österreichischen Universitätenkonferenz.

Gregor Weihs, Vizerektor für Forschung

Der Physiker Gregor Weihs (*1971) studierte an den Universitäten Innsbruck und Wien und ist ein Schüler von Nobelpreisträger Anton Zeilinger. Nach Forschungsaufenthalten in Japan und Kanada wurde er 2008 an die Universität Innsbruck berufen. Von 2016 bis 2021 war er Vizepräsident des Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF.

Irene Häntschel-Erhart, Vizerektorin für Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Irene Häntschel-Erhart (*1970) hat an der Universität Linz studiert und dort 1997 promoviert. Nach verschiedenen Funktionen an der Universität Linz und der Universität St. Gallen sowie als Unternehmensberaterin und in mehreren Unternehmen eines Logistikkonzerns ist sie seit 2019 an der FH Vorarlberg als Hochschullehrerin und Studiengangsleiterin tätig.

Christian Mathes, Vizerektor für Finanzen und Infrastruktur

Der Betriebswirt Christian Mathes (*1966) studierte an der Universität Innsbruck, war in verschiedenen Funktionen als Unternehmensberater tätig und hat über zehn Jahre das CAST Gründungszentrum in Innsbruck geleitet. Von 2014 bis 2019 war er Vizerektor für Ressourcen der Veterinärmedizinischen Universität Wien.