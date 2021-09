Repair Café in Welsberg

Welsberg – Was macht man mit einem Wecker, der nicht mehr funktioniert? Oder wenn das lieb gewonnene Radio nicht mehr will? Seid ihr es leid, stumpfe Messer daheim zu haben? Eure Lieblingshose hat einen Riss? Der Kinderstuhl wackelt? Nicht verzweifeln und ja nicht wegwerfen: lieber mit den Sachen zum Repair Café nach Welsberg kommen!

Der Bildungsausschuss Welsberg organisiert am Samstag, den 18. September 2021 ein Repair Café im Prenninger Park von Welsberg. Zwischen 14.00 und 17.00 Uhr stehen euch verschiedene Experten zur Verfügung und diese werden alles versuchen, eure Lieblingsstücke zu neuem Leben zu erwecken. Egal ob Toaster, Lampen, Föhne, Spielsachen, kleine Möbelstücke, Risse in Kleidern, fehlende Knöpfe und stumpfe Scheren und, und, und…. Die ehrenamtlichen Fachleute vom Repaircafé finden fast immer eine Lösung, sodass euer Gegenstand nicht in den Müll muss. Damit schont ihr nicht nur euren Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.

Ihr werdet überrascht sein, was sich alles reparieren lässt!

Wann: Samstag, 18. September 2021, von 14.00. bis 17.00 Uhr

Wo: Welsberg, Prenninger Park

Wer: das Expertenteam vom Bildungsausschuss Welsberg

Für wen: alle, die etwas zum Reparieren zu Hause haben!

Hinweis: Der Prenninger Park in Welsberg ist auch von weiter weg bequem mit Zug und Bus erreichbar (Haltestelle

Welsberg) und auch Parkplätze stehen zur Verfügung.

Das Repair Café findet im Freien statt, bitte die gültigen COVID-Bestimmungen beachten. Der Bildungsausschuss Welsberg und die ehrenamtlichen Experten freuen sich auf euer Kommen!