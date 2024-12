Rheuma – was ist das eigentlich?

Von: mk

Taufers i. M. – Auf Einladung des Bildungsausschusses Glurns-Taufers i. M. und der Bibliothek Taufers i. M. war die Rheuma-Liga zum Vortrag, gehalten von dem Rheumatologen Dr. Peter Matzneller, Rheumatologe am Krankenhaus in Schlanders und Meran, zu Gast in Taufers i. M. an der Schweizer Grenze.

Nach der Begrüßung durch Angelika Pircher stellte Dr. Matzneller den Anwesenden die Frage, was sie sich unter Rheuma vorstellen. Im Laufe des Vortrages beantwortete Dr. Matzneller die Frage, was Rheuma sei. Er referierte auf anschauliche Art und Weise über dieses Thema. Mit ausreichendem Bildmaterial und Fallbeispielen ging er auf Arthrose und Arthritis, zwei gänzlich verschiedene Krankheiten, ein. Auch wies er daraufhin, dass der erste Ansprechpartner diesbezüglich der Hausarzt sei, der dann die nötigen, weiteren Schritte einleitet.

Im Anschluss an den Vortrag beantwortete Dr. Matzneller noch die aufkommenden Fragen des interessierten Publikums. Im Rahmen der Veranstaltung stellten die Vorstandsmitglieder Birgit Kaschta und Christine Peterlini auch die Bewegungstherapiekurse der Rheuma-Liga sowie die verschiedenen Veranstaltungen vor, die großes Interesse bei den Anwesenden erzeugten. Die geschonte Bewegung, sei es bei der Wassergymnastik, bei der Trockengymnastik oder bei einem Kurs gegen Osteoporose trägt zu einer besseren Bewältigung der Erkrankung bei.

„Bewegung tut gut und macht in der Gruppe großen Spaß. Wir sind dabei, im Vinschgau das Angebot für Rheumapatienten auszubauen. Den Bezirksleiterinnen Rita Feierabend und Marianne Pircher danken wir für den beispielgebenden Einsatz. Betroffene können sich gerne bei der Rheuma-Liga melden“, so abschließend der Präsident der RheumaLiga Günter Stolz und der Geschäftsführer Andreas Varesco.