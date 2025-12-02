Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Römische “Medusa” bei Seilbahnbau in Hallstatt entdeckt
Die "Medusa von Hallstatt"

Römische “Medusa” bei Seilbahnbau in Hallstatt entdeckt

Dienstag, 02. Dezember 2025 | 17:35 Uhr
++ HANDOUT ++ Die \
APA/MICHAEL MARITSCH
Schriftgröße

Von: apa

Bei Grabungen im Zuge der Bauarbeiten zur neuen Standseilbahn auf den Salzberg in Hallstatt ist im Juni ein römisches Schmuckstück aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus gefunden worden. Dienstagabend wurde die “Medusa von Hallstatt” von der OÖ Landes-Kultur GmbH, den Salzwelten und der Gemeinde Hallstatt in der geschichtsträchtigen Salzkammergut-Gemeinde präsentiert. Ab 2026 soll sie in der Dauerausstellung des Linzer Schlossmuseums zu sehen sein.

“Die Medusa von Hallstatt ist zwar nur etwa 1,5 cm hoch und doch zählt sie zu den bedeutendsten Einzelfunden aus der römischen Antike in Oberösterreich”, so Landesarchäologe Stefan Traxler. Der Achatkopf dürfte in Aquileia hergestellt worden sein und einst die Halskette einer wohlhabenden Römerin geziert haben. Der Kopf der Medusa war damals ein beliebtes Motiv, das als Schutzsymbol galt.

Die Römer hatten Mitte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts die Kontrolle über das südliche und mittlere Oberösterreich übernommen und in Hallstatt eine Siedlung errichtet. Ihr Name ist nicht bekannt, wohl aber, dass ihr Zentrum im Bereich der heutigen Talstation der Salzbergbahn lag.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Christbaum mit Wappen der 116 Gemeinden in Bozen vorgestellt
Kommentare
55
Christbaum mit Wappen der 116 Gemeinden in Bozen vorgestellt
Welchen Weihnachtsbaum bevorzugt ihr: Echt oder künstlich?
Kommentare
48
Welchen Weihnachtsbaum bevorzugt ihr: Echt oder künstlich?
“Wir wollten helfen und wurden kriminalisiert”
Kommentare
46
“Wir wollten helfen und wurden kriminalisiert”
Ab 2026 stellt erstes Land der Welt keine Briefe mehr zu
Kommentare
35
Ab 2026 stellt erstes Land der Welt keine Briefe mehr zu
Lebensqualität: Trient und Bozen behaupten sich erneut an der Spitze
Kommentare
30
Lebensqualität: Trient und Bozen behaupten sich erneut an der Spitze
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 