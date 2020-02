Safer Internet Day: Eltern haben eine Vorbildfunktion

Bozen – Mehr Sicherheit im Netz geht uns alle an. Die Europäische Union hat den “Safer Internet Day” als weltweiten Aktionstag initiiert, um die Sensibilität für das Thema „Sicherheit im Internet“ zu fördern. Auch das Netzwerk Eltern-Medienfit unterstützt die Initiative und bestärkt alle, neue Technologien verantwortungsvoll, respektvoll, kritisch und kreativ zu nutzen.

Was heißt das im Konkreten?

Familienlandesrätin Waltraud Deeg betont: “Als Eltern haben wir auch beim Internetkonsum eine wichtige Vorbildfunktion inne. Wir müssen hinschauen, was unsere Kinder im Internet tun, um ihnen einen verantwortungsbewussten Internetkonsum nahe zu bringen.”

Manuel Oberkalmsteiner und Giuditta Sereni vom Forum Prävention unterstreichen, dass die Politik günstige Rahmenbedingungen schaffen muss, die Medienkompetenz und digitale Bildung in Schulen, Familien und für Senioren fördert. “Eltern gebt Regeln vor, aber seit auch selbst gutes Beispiel für eure Kinder. Seit kritisch gegenüber der

Veröffentlichung von Selfies in den sozialen Medien und geht mit gutem Beispiel voran, in dem ihr selbst nicht jedes persönliche Foto online postet“, appelliert Giuseppe Maiolo vom Zentrum Il Germoglio-Der Sonnenschein (La Strada – Der Weg).

Die Familienberatungsstelle fabe und das Elterntelefon halten an, bei Bekanntschaften im Internet immer vorsichtig zu sein und sorgfältig abzuwägen, welche Daten und Informationen man von sich preis gibt und welche man lieber für sich behält. Eltern sollen darauf achten, dass Ihre Kinder nicht zu viel Zeit im Internet verbringen. Es ist wichtig, die Online-Zeit zu begrenzen und gemeinsam mit den Kindern etwas zu unternehmen – am besten im Freien, empfiehlt der Katholische Familienverband Südtirol (KFS).

Das Netzwerk-Eltern-Medienfit:

2018 hat sich in Südtirol das Netzwerk „eltern-medienfit“ gebildet, welches Eltern Orientierung, praktische Unterstützung und Beratungsmöglichkeiten im Umgang mit digitalen Medien in der Familie bietet. Auf der Webseite http://www.eltern-medienfit.bz findet man Informationen und nützliche Tipps. Eltern-medienfit ist eine Initiative des Forum Prävention und der Familienagentur.