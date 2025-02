Salzburger Landestheater ist “Skiverliebt”

Von: apa

Von der Piste auf die Bühne. Das Salzburger Landestheater hat anlässlich der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm das Thema Wintersport in einem Musical verarbeitet. Das Auftragswerk “Skiverliebt” in der Regie von Andreas Gergen feierte am Samstagabend unter großem Jubel des Publikums Uraufführung.

Das Landestheater hatte das Auftragswerk schon vorab als die Winter-Antwort auf das “Weiße Rössl” angekündigt. Die Bemühungen, das “Rössl” zu erreichen, waren durchaus seh- und hörbar, doch letztlich nicht zu erreichen. Martin Lingnau, der in Salzburg schon die Musik für den “Schuh des Manitu” komponiert hat, ist zwar eine beachtliche Reihe an gut gemachten, poppigen Revuenummern gelungen, doch im Ohr blieben sie am Ende nicht.

Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm als Kulisse

Der Austragungsort der Ski-WM 2025 im Wintersportort Saalbach-Hinterglemm ist Kulisse der Geschichte um die heimische Skirennläuferin Anna, auf deren Schultern der erwartete Heimsieg und ein ordentliches Liebeschaos drücken. Zusätzlich dazu halten eine Reihe von Touristen, der Klimawandel und eine plötzlich auftauchende, unter Artenschutz stehende Käferart auf der Piste die Menschen im Ort in Atem. Allen voran Bürgermeister und WM-Organisator Joe.

Die Klischee-Fallen, die diese Themen bergen, schaffte es “Skiverliebt” mit gesunder Selbstironie und einem Augenzwinkern gekonnt zu umfahren. Beispielsweise, wenn es darum ging, dass Anna auf einmal für das deutsche Team starten könnte, oder Alfons Haider, der den Joe spielte, als Kommentator einspringen musste und damit, Zitat, “endlich einmal etwas Ordentliches im Fernsehen moderieren” durfte. Mit durchwegs großer Spielfreude stolperte das Ensemble durch das bunte Treiben, auch wenn es stimmlich teilweise etwas mau aussah, wovon Anna Rosa Döller als Skihoffnung Anna, Patrizia Unger als quirlige Umweltschützerin und Georg Clementi als melancholischer Pistenraupenfahrer eindeutig auszunehmen sind.

Temporeiche, bunte Revue umjubelt

Mit Andreas Gergen hat das Landestheater sein Musical-Ass gezückt. Der Regisseur ist bekannt für seine temporeichen, bunten Revuen, in die sich nun auch “Skiverliebt” eingliedern kann. Vor allem der erste Teil lief im launigen Tempo mit gut unterhaltenden Choreografien (Jonathan Hour) auf einer perfekt ausgenutzten Drehbühne. Eingerahmt in leuchtendem Bergpanorama (Bühne: Christian Floeren) hatte das Showteam immer wieder eindrucksvolle Kniffe parat, um das Publikum zu überraschen und das etwas sperrig erscheinende Thema Skifahren tänzerisch locker auf die Bühne zu bringen.

Gut drei Stunden ging am Ende die wilde Abfahrt der Ereignisse und Gefühle. Auch wenn es nicht ganz aus dem Schatten des großen Vorbilds vom Wolfgangsee herauskommt, so ist dem Salzburger Landestheater mit “Skiverliebt” doch ein Musical gelungen, das das Herz am rechten Fleck trägt und höchst unterhaltsam ist. Die stehenden Ovationen am Ende hatte es sich damit redlich verdient.