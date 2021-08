Sand in Taufers – Die Einwohner von Sand in Taufers dürfen demnächst mit interessanten Preisen rechnen, wenn sie das Fahrrad dem Auto vorziehen. Mit dem Projekt “Sand in Taufers radelt” möchte nämlich die Gemeinde in Kooperation mit dem Ökoinstitut die Fahrradmobilität innerhalb des Gemeindegebietes steigern und durch interessante Anreize zur Teilnahme einladen.

Neben der Errichtung neuer Rad-Abstell-Anlagen sowie Ladestationen für E-Bikes wartet man in diesem Sinne mit dem Gewinnspiel “Einkaufen mit dem Fahrrad” ein, im Rahmen dessen bis zum 24. September Punkte gesammelt werden können, sofern man mit dem Fahrrad zum Einkaufen fährt.

Die anschließende Verlosung der Preise soll am 25. September in Verbindung mit einer Festlichkeit stattfinden, die gemeinsam mit dem Naturparkhaus organisiert wird. Zielgruppe dieser Aktion ist die Bevölkerung der Gemeinde Sand in Taufers (inkl. Fraktionen).

Das Reglement des Gewinnspiels kann hier nachgelesen werden.