Sanierung des historischen Bahnhofsgebäudes in Auer beschlossen

Auer – In einer Zeit, in der Südtirols Kulturlandschaft zunehmend unter Druck steht und freie Kulturangebote oft politisch in Frage gestellt werden, freut sich der Verein AurOra, dass die Gemeinde Auer ein starkes Zeichen setzt: Der Gemeinderat von Auer hat die Machbarkeitsstudie von Architektin Natalia Holguin zur Sanierung des historischen Bahnhofsgebäudes der ehemaligen Fleimstalbahn genehmigt. Dieses Vorhaben ist nicht nur ein wichtiger Schritt für den Erhalt des baulichen Erbes, sondern auch eine Vision für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Nutzung im Zeichen der freien Kultur.

Statt weiterem Verfall zuzusehen, wird ein zentraler Raum im Unterland geschaffen, der die kulturelle Vielfalt fördert. Der neu gegründete Verein “AurOra” besteht aus über 40 engagierten Mitgliedern aller Altersgruppen aus Auer und den Nachbargemeinden und hat bereits mit verschiedenen Veranstaltungen rund um den historischen Bahnhof das Potenzial des Kulturortes aufzeigen können. Das neue Zentrum wird nicht nur ein Ort für Kunst und Kultur, sondern auch ein Raum für generationsübergreifende Begegnung und Austausch sein.

Laut Auskunft der Gemeinde hat das Land Südtirol zugesagt, 80 Prozent der Planungs- und Sanierungskosten zu übernehmen. Das geplante übergemeindliche Kulturzentrum wird auf dem Finanzierungskonzept des engagierten Vereins AurOra sowie dem Führungskonzept des Bildungsausschusses aufbauen. Das Finanzierungskonzept verdeutlicht dabei eindeutig, dass die reinen Führungskosten den Gemeindehaushalt nicht belasten werden.

Die 20 Jahre, in denen das Kulturzentrum “AurOra” geöffnet war, haben bewiesen, dass die Nachfrage nach einem freien kulturellen Raum im Land Südtirol immer schon sehr groß war. Gerade im Unterland, wo kulturelle Einrichtungen bisher kaum vorhanden sind, kann nun ein wichtiger Ort der Begegnung und Kreativität entstehen. Das Kulturzentrum wird Platz für alle Generationen bieten und eine Brücke zwischen Tradition und Innovation schlagen.

Die Entscheidung des Gemeinderates zeigt, dass in Südtirol trotz aller Herausforderungen die Kraft und der Wille bestehen, Kultur als integralen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens zu stärken und nachhaltige Projekte zur Förderung der Kultur voranschreiten können. In einem Land, in der freie Kulturinitiativen oft mit bürokratischen und politischen Hürden kämpfen, ist dieses Projekt ein ermutigendes Beispiel dafür, wie innovative Ideen mit einem klaren Bekenntnis zur kulturellen Diversität verwirklicht werden können. Mit dem zukünftigen Kulturzentrum wird ein Raum entstehen, der den Dialog fördert, Kreativität entfesselt und eine neue kulturelle Ära im Süden Südtirols einläutet.