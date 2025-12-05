Schaly Pichler Seniorenpreis geht ins Pustertal

Von: mk

St. Pauls – In der Kellerei St. Pauls wurde heute am Internationalen Tag des Ehrenamtes der Schaly Pichler Seniorenpreis, eine Auszeichnung für ehrenamtliche Verdienste und Initiativen in den Südtiroler Seniorenwohnheimen – gestiftet vom Verein Licht für Senioren“ verliehen. Die Auszeichnung, dotiert mit 5.000 Euro, geht in diesem Jahr an den Verein „Volontariat – Freiwilligenhilfe Pustertal EO“. Das Engagement der Freiwilligenhilfe Pustertal zeichnet sich seit Jahrzehnten durch starke Präsenz in den Seniorenwohnheimen Pustertals aus.

„Dieser Preis ist nicht nur eine Anerkennung, sondern auch ein tiefempfundener Dank an jene Menschen, die mit ihrem Einsatz das Leben unserer Senior:innen in den Seniorenwohnheimen nachhaltig bereichern“, betonte Martina Ladurner, Präsidentin des Verbands der Seniorenwohnheime Südtirols, in ihrer Eröffnungsrede. Auch Ingrid Hofer, Präsidentin des Vereins Licht für Senioren, unterstrich die Bedeutung des Preises und des freiwilligen Engagements: „Es ist uns ein großes Anliegen, immer wieder daran zu erinnern, dass ältere und bedürftige Menschen die Chance bekommen müssen, unterstützt und begleitet zu werden. Jeder Beitrag – sei er noch so klein – kann ihre Lebensqualität entscheidend verbessern. Genau deshalb setzen wir uns als Verein Licht für Senioren dafür ein, dass niemand übersehen wird und Hilfe dort ankommt, wo sie wirklich gebraucht wird.“

Preisträger: Volontariat – Freiwilligenhilfe Pustertal EO

Seit fast drei Jahrzehnten stehen die Freiwilligen des Vereins Volontariat – Freiwilligenhilfe Pustertal EO älteren Menschen, Personen mit Behinderung sowie Menschen mit psychischen Belastungen zur Seite. Sie hören zu, begleiten auf Spaziergänge, schenken Zeit und bringen Abwechslung in den Alltag. Was einst als Unterstützung für Menschen zu Hause begann, ist heute ein starkes Netzwerk, das auch in sechs Seniorenwohnheimen im Pustertal fest verankert ist. Die Freiwilligen sind dort längst ein vertrauter und geschätzter Teil des täglichen Lebens geworden.

Über 120 aktive Mitglieder engagieren sich regelmäßig und bilden zusammen ein tragendes soziales Gefüge, das Seniorinnen und Senioren spürbare Nähe bietet. Alle Freiwilligen absolvieren einen vereinsinternen Ausbildungslehrgang, der sie auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet. Die Seniorenwohnheime im Pustertal unterstützen diese Arbeit, indem sie Räumlichkeiten bereitstellen und die Zusammenarbeit mitgestalten.

9.384 Stunden Zuwendung im Jahr 2024

Allein im Jahr 2024 wurden 9.384 ehrenamtliche Stunden geleistet – fast die Hälfte davon direkt in Seniorenwohnheimen. Hinter jeder dieser Stunden steht ein persönlicher Moment der Begegnung.

Wie wertvoll diese Begleitung ist, beschreibt Werner Müller, Direktor der Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal in denen der Verein tätig ist: „Dass Freiwillige unsere Bewohner seit Jahrzehnten begleiten, war anfangs gar nicht vorgesehen. Doch ihre Präsenz ist heute nicht mehr wegzudenken. Viele Angehörige, die selbst Unterstützung erfahren haben, schließen sich dem Verein an und geben weiter, was ihnen geschenkt wurde: Zeit, Zuwendung und Wärme. Diese besondere Kultur des Gebens macht den Verein Volontariat – Freiwilligenhilfe Pustertal EO zu einer unverzichtbaren Säule im sozialen Leben des Tales.“

Eine feierliche Verleihung

Bei der Preisübergabe durch den Verband der Seniorenwohnheime Südtirols und den Verein Licht für Senioren zeigte sich Ingrid Hofer, Präsidentin Licht für Senioren bewegt:„Wir freuen uns, diesen Verein mit 5.000 Euro für seine Weiterführung zu unterstützen.“

Die Laudatio hielt Werner Müller, der in seinen Worten die Bedeutung des freiwilligen Engagements für die Lebensqualität älterer Menschen besonders hervorhob.

Martina Ladurner, Präsidentin des VdS unterstrich die Rolle der Freiwilligen in den Seniorenwohnheimen mit einem klaren Bekenntnis:

„Unsere Freiwilligen sind eine unverzichtbare Stütze für unser hauptamtliches Personal.“ Sie schenken Zeit, Zuwendung und Lebensfreude.“

„Licht für Senioren“: Ein Verein mit einer klaren Mission

Der Preis wird vom Verein „Licht für Senioren“ gestiftet, der 2008 gegründet wurde und ältere und bedürftigen Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützt. Seine Arbeit umfasst schnelle und unbürokratische Hilfe, Projekte mit Systempartnern und die Zusammenarbeit mit Kompetenzzentren. Alle Tätigkeiten werden ehrenamtlich ausgeführt. Dadurch wird ein kraftvolles Zeichen der Solidarität gesetzt und älteren und bedürftigen Menschen Hoffnung und Lebensqualität geschenkt.

Ein Preis mit Symbolkraft entworfen von Designer Harry Thaler

Zum Preis von 5.000 Euro gehört heuer erstmals, auch vom Verein Licht für Senioren gestiftet, ein neu gestaltetes Objekt, das das Leitmotiv des Schaly Pichler Seniorenpreises – Dankbarkeit und Wertschätzung – in eine ausdrucksstarke Form übersetzt. Ausgangspunkt ist das Symbol zweier Hände als Zeichen der Dankbarkeit. Dieses wurde in eine 360-Grad-Bewegung übertragen und in eine geschlossene, harmonische Figur transformiert. Die Rundform steht für Verbundenheit, Beständigkeit und dafür, dass gelebte Wertschätzung in die Gemeinschaft zurückkehrt.

Der international renommierte Designer Harry Thaler setzte das Konzept in seine charakteristische, klare und zeitlose Formensprache um. Sein minimalistischer, materialbewusster Ansatz verleiht der Skulptur eine ruhige, aber eindringliche Präsenz. Sie macht die Bedeutung des Ehrenamts sichtbar und gibt dem Preis eine unverwechselbare Identität.

Der neu gestaltete Schaly Pichler Seniorenpreis soll künftig als sichtbares Symbol für Dankbarkeit, Anerkennung und die zentrale Rolle des freiwilligen Engagements in unserer Gesellschaft stehen.