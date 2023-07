SchattenDaSein – Eine sizilianische Reise

Kaltern – Zusammen einen unbekannten Ort erkunden, im gegenseitigem Staunen Inspirationen sammeln und teilen. Gabi Veit aus Bozen und Dietlind Wolf aus Lübeck machten sich 2022 auf eine vierwöchige Arbeitsreise nach Sizilien. Inhaltlich wird die Auseinandersetzung mit der dortigen Kultur, ihren gesellschaftlich vorgegebenen Geschlechterrollen und der Omnipräsenz des Religiösen, in beider Werk sichtbar. Die Schattenseiten, die eigenen wie die der anderen, erkennt man nur im Licht. „Wir fischen in unterschiedlichen Tiefen“ sagen die Künstlerinnen.

Gabi Veit pflückt ihre Inspiration im Garten der Natur. Ihr gestaltendes Betrachten weist den Weg zurück und voraus auf unsere eigenen Assoziationspfade. Sie aktualisiert unsere Erinnerungen. Vielleicht wie es war mit dem Sonntagskleid in Brombeerranken hängenzubleiben. Oder mit kindlichem Erschrecken einer Dornenkrönung ansichtig zu werden. Die Auseinandersetzung mit dem Rosenkranz begleitete sie auf der Reise.

Dietlind Wolf widmet sich botanischen Dokumentationen sowie der Erkundung von Erden. Ihr Ansatz verknüpft auf anregende Weise den wissenschaftlichen und den gestaltenden Blick. Fotografie und Keramik sind dabei ihre Werkzeuge. Als Dokumentarin braucht Dietlind die Fülle. Als Künstlerin destilliert sie daraus atmosphärisch einzigartige Stillleben. Spiegelbilder wurden ihr in Sizilien zum zentralen Thema.

Die Ausstellung in Kaltern versteht sich als eine Etappe des Projekts. Es führt über das Sammeln und Ordnen der Bilder, Materialien, Artefakte und Fundstücke zur Realisierung der Ausstellung, um in einem Buch zu münden. So erwartet die BesucherInnen keine statische Präsentation sondern ein inspirierend ausgebreiteter Kosmos, der sich beobachtend, fragend und antwortend immer wieder thematisch verdichtet. Gabi Veit und Dietlind Wolf legen wunderbare Fährten und laden ein, diese aufzugreifen und individuell weiterzuverfolgen.

Gabi Veit Lebenslauf

Gabi Veit ist 1968 in Bozen geboren und wächst in einer Gärtnerei auf. Sie eröffnet ein Grafikstudio ohne jemals zuvor in einem Grafikstudio gearbeitet zu haben, sie gründet und leitet ein Kleinkunsttheater ohne zuvor Theaterwissenschaften studiert zu haben. Mit 40 beginnt sie ein Studium für zeitgenössischen Schmuck in Florenz und schließt dieses 2011 ab. Seitdem gestaltet sie Schmuck und Löffel, und es kommt ihr vor, sie hätte dies schon immer gemacht. Sie lebt in Bozen und in der Schweiz, macht Ausstellungen, gestaltet Bücher und ist gerne unterwegs in Küchen, Gärten, Bergen und zwischen den Welten.

Dietlind Wolf Lebenslauf

1981-1985. Studium der visuellen Kommunikation

1986-1994 Textildesign Pret a Porter (Italien) + Haute Couture (Schweiz )

1994-2013 Freie Propstylistin für Stilllife und Foodfotografie mit Stoffentwurf, Illustration und Kalligraphie für internationale und nationale Zeitschriften

Seit 2004 Entwurf und Gestaltung von Porzellan- und Steinzeug-Unikaten für eigene Fotoproduktionen und im Auftrag

Seit 2011 Gesamtkonzeptionelle künstlerische Umsetzung und Realisierung von Fotoproduktionen (von der Idee über die Erstellung der Untergründe, Porzellan/Keramikobjekte, Illustration, Styling und Fotografie)

SchattenDaSein – Eine sizilianische Reise

Objekte und Bilder von Dietlind Wolf (D) und Gabi Veit (Südtirol)

Vernissage: Donnerstag 6. Juli 2023 -19 Uhr

Dauer der Ausstellung: 7. Juli – 15. August 2023