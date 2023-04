Schüler besorgt über Entwicklung des Tourismus in Südtirol

Bozen/Bruneck – Zu einer Aussprache über die Zukunft des Tourismus hat Landesrat Arnold Schuler heute Schülerinnen des sozialwissenschaftlichen Gymnasiums Bruneck ins Palais Widmann geladen.

Die Schülerinnen der zweiten Klasse des sozialwissenschaftlichen Gymnasiums Bruneck hatten kürzlich einen offenen Brief an Landeshauptmann Arno Kompatscher und Tourismuslandesrat Arnold Schuler geschrieben. Sie brachten darin ihre Sorge über die Entwicklungen des Tourismus im Land zum Ausdruck und wiesen darauf hin, dass der übermäßige Tourismus negative Auswirkungen auf die Umwelt und Lebensqualität der Bewohner habe. Landesrat Schuler hat daraufhin die 17 Schülerinnen zu einem Treffen nach Bozen eingeladen, das heute Nachmittag stattfand.

Schuler stellte das Landestourismusentwicklungskonzept (LTEK) 2030+ vor und ging auf die darin definierten Maßnahmen und Ziele für eine nachhaltige Entwicklung des Sektors ein. Der Umgang mit der Natur, der Verkehr und die Wohnraumproblematik sind die Themen, die die Schülerinnen am meisten beschäftigen. Auch verschiedene Herangehensweisen an ein Besucherlenkungsmanagement wurden diskutiert. Dass die junge Generation sich mit richtungsweisenden Themen auseinandersetze, sei wichtig, so Schuler. Ebenso müsse sie sich der Wirtschaftskraft des Sektors bewusst sein: “Ohne Tourismus würde es viele Infrastrukturen und Freizeitangebote in unserem Land gar nicht geben.” Die Schülerinnen zeigten sich entschlossen, sich weiterhin für eine nachhaltige Entwicklung des Landes Südtirol einzusetzen. “Dieses Treffen soll auch ein Signal für andere junge Menschen im Land sein, sich für den öffentlichen Raum zu engagieren”, so Schuler abschließend.