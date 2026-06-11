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„Stolzer Monat“

Schützenkompanie Dorf Tirol beflaggt den Schlossweg für das Herz Jesu

Donnerstag, 11. Juni 2026 | 11:36 Uhr
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SSB/Schützenbezirk Burggrafenamt-Passeier
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Von: mk

Dorf Tirol – Am Stammschloss Tirol hängen in diesem Juni Regenbogenfahnen am Schlossturm. Die Schützenkompanie Dorf Tirol setzt dem ein eigenes, sichtbares Zeichen: Unter dem Titel „Stolzer Monat” säumt sie den Schlossweg mit Tiroler Fahnen und ruft damit in Erinnerung, wofür der Juni in Tirol seit Generationen steht – als Herz-Jesu-Monat, in dem heuer am 14. Juni der Herz-Jesu-Sonntag begangen wird.

Für die Tiroler Schützen ist der Juni der Monat des Herz-Jesu-Gelöbnisses. Er erinnert an das Versprechen, das die Tiroler Landstände 1796 in größter Not vor dem Heiligsten Herzen Jesu abgelegt haben. Bis heute wird dieses Gelöbnis Jahr für Jahr mit feierlichen Prozessionen, dem Herz-Jesu-Bundeslied, den Bergfeuern und mit der wehenden weiß-roten Tiroler Fahne erneuert.

„Diese Tradition ist seit über zwei Jahrhunderten tief in der DNA unseres Landes verwurzelt. Wir sind stolz auf unsere Heimat, unseren Glauben und unsere gewachsene Kultur. Diesen Stolz machen wir sichtbar – mit der Tiroler Fahne, dem Wahrzeichen unserer Heimat. Die Tiroler Fahne weht ohnehin das ganze Jahr über in der Vorburg des Schlosses. In diesem Monat säumen wir zusätzlich den gesamten Schlossweg mit Tiroler Fahnen und setzen so ein weithin sichtbares Zeichen“, so die Schützen.

Das Stammschloss Tirol sei nicht irgendein Gebäude. „Es ist die Wiege unseres Landes und ein Ort von herausragender geschichtlicher und symbolischer Bedeutung. Gerade ein solcher Ort sollte mit besonderer Würde behandelt werden. Einen ganzen Monat lang ein einzelnes Symbol an einem so geschichtsträchtigen Ort sichtbar zu machen, wird der Würde des Stammschlosses aus unserer Sicht nicht gerecht. Wir wünschen uns dieselbe Selbstverständlichkeit für das Herz Jesu und unsere Traditionen“, so die Schützen.

Die Schützenkompanie Dorf Tirol betont, dass sie niemandem zu nahetreten möchte. „Wir bekennen uns zu dem, was uns wichtig ist, und laden alle Tirolerinnen und Tiroler ein, im Juni mit uns Flagge zu zeigen – für unsere Heimat, unseren Glauben und das Herz-Jesu-Gelöbnis unserer Vorväter“, heißt es in einer Aussendung abschließend.

Bezirk: Burggrafenamt

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