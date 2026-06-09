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Eindrucksvolle Kulisse

Schützenkompanie Vahrn lädt zum Herz-Jesu-Fest bei der Ruine Salern

Dienstag, 09. Juni 2026 | 11:05 Uhr
Herz Jesu
Schützenkompanie Vahrn
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Von: mk

Vahrn – Am Sonntag, den 14. Juni 2026, veranstaltet die Schützenkompanie Vahrn erneut ihre traditionelle Herz-Jesu-Feier bei der Ruine Salern. Nach dem großen Zuspruch der vergangenen Jahre sind wiederum alle Interessierten herzlich eingeladen, gemeinsam diesen bedeutenden Tiroler Feiertag zu begehen und ein sichtbares Zeichen für Brauchtum, Zusammenhalt und Heimatverbundenheit zu setzen.

Stimmungsvolles Fest vor besonderer Kulisse

Vor der eindrucksvollen Kulisse der Ruine Salern – dem Wahrzeichen von Vahrn – erwartet die Besucher ein stimmungsvolles Fest für Jung und Alt. Ab 16.00 Uhr beginnt der Festbetrieb mit Speisen und Getränken. Für die musikalische Unterhaltung sorgen ab 16.30 Uhr die „Jungen Helden“, zudem bereichern Ziehorgelspieler das Festgeschehen.

Besonders Familien mit Kindern sind herzlich willkommen. Für die jüngsten Besucher gibt es Stockbrot am offenen Feuer sowie ein eigenes kleines Herz-Jesu-Feuer um 18.30 Uhr. Höhepunkt des Abends ist schließlich das große Herz-Jesu-Feuer in Form eines Kreuzes, das um 21.00 Uhr entzündet wird und weithin über dem Eisacktal sichtbar sein wird.

Gelebtes Brauchtum und Tiroler Tradition

Die Herz-Jesu-Feuer zählen zu den ältesten und bedeutendsten Tiroler Traditionen. Sie gehen auf das Herz-Jesu-Gelöbnis des Jahres 1796 zurück und stehen bis heute für Glauben, Zusammenhalt und die Verbundenheit mit der Heimat.

Die Schützenkompanie Vahrn möchte diese Tradition bewusst auch an die jüngere Generation weitergeben und das Brauchtum in zeitgemäßer Form lebendig halten.

Brauchtum verbindet Generationen

Der Hauptmann der Schützenkompanie Vahrn, Walter Kofler, betont die besondere Bedeutung der Feier: „Das Herz-Jesu-Fest ist weit mehr als ein schöner Brauch. Es erinnert uns daran, wo unsere Wurzeln liegen und wie wichtig Gemeinschaft, Glaube und Zusammenhalt gerade in der heutigen Zeit sind. Es freut mich besonders, dass sich bei unserer Feier Menschen aller Generationen begegnen – Familien, Kinder, Jugendliche und ältere Menschen. Genau das macht lebendiges Brauchtum aus.“

Kofler weiter: „Mit dem Herz-Jesu-Feuer wollen wir nicht nur eine jahrhundertealte Tradition bewahren, sondern auch ein sichtbares Zeichen für Heimatverbundenheit und gelebte Gemeinschaft setzen. Die Ruine Salern bietet dafür einen ganz besonderen Rahmen.“

Die Schützenkompanie Vahrn freut sich auf zahlreiche Besucher und auf ein würdiges sowie stimmungsvolles Herz-Jesu-Fest 2026.

Programm – Herz-Jesu-Fest 2026

Sonntag, 14. Juni 2026 – Ruine Salern, Vahrn

ab 16.00 Uhr: Festbetrieb mit Speisen und Getränken

ab 16.30 Uhr: Stimmung mit den „Jungen Helden“

18.30 Uhr: kleines Herz-Jesu-Feuer für Familien mit Kindern

Bezirk: Eisacktal

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