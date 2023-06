Schule: Plattform Info-digital ist online

Bozen – Bis vor zwei Jahren ist “Info”, die Informationsschrift für Kindergarten und Schule in Südtirol, als Druck- und PDF-Version erschienen. Nun sind der Wechsel in die digitale Welt vollzogen und die Plattform eingerichtet. Info-digital bereitet Bildungsthemen auf, vom Kindergarten über die Schule und Berufsschule bis hin zur Musikschule. Dabei wird die Informationsplattform laufend aktualisiert und wöchentlich um neue Beiträge ergänzt. Aktuelles Schwerpunktthema ist das Projekt der Deutschen Bildungsdirektion “Wege in die Bildung 2030 – Guter Unterricht in der inklusiven Schule”. Dazu gibt es ein Interview mit Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner und Schulinspektorin Rosa Maria Niedermair.

Aktuelles Schwerpunktthema: Bildung 2030

Darüber hinaus finden sich in Info-digital Berichte und Interviews zu pädagogischen Themen. Derzeit sind in der Rubrik “Thema” Beiträge zur inklusiven Schule und zur künstlichen Intelligenz zu finden. In der Rubrik “Lernwelten” geht es um verschiedene Schulprojekte und die Möglichkeit, IT-Fachleute über die Lehre auszubilden. In “kurz notiert” werden Veranstaltungen und Initiativen angekündigt beziehungsweise über Projekte aus dem In- und Ausland berichtet. Die Rubrik “Service” informiert unter anderem über die Matura-Prüfungsfächer 2023, das Schülerportal Chiri und die EU-Förderungen.

Rubriken, Interviews, Projektberichte

Beleuchtet werden zahlreiche Projekte, die an Kindergärten, Schulen und Berufsschulen laufen. Auch über die Olympiaden wird berichtet, die in verschiedenen Fächern durchgeführt werden, oder über Sport- und Musikwettbewerbe. Interviews mit Persönlichkeiten aus der Bildungswelt, sei es mit Lehrpersonen, Schulsozialpädagoginnen und Schulsozialpädagogen, Schülerinnen und Schülern, Eltern, Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern sowie Fachleuten aus verschiedensten Bildungsbereichen geben zusätzliche Einblicke in die Bildungswelt. Eine Rückblende in die Geschichte und eine Erinnerung an besondere pädagogische Ereignisse bietet schließlich die Rubrik “Zeitlupe”.

“Ziel der Plattform Info-digital ist es, über Aktuelles aus der Welt der Schule und des Kindergartens zu informieren und das vielfältige Themenspektrum möglichst interessant und ansprechend für eine breite Leserschaft aufzubereiten”, heißt es aus der Deutschen Bildungsdirektion.