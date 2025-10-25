Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Sicherheit: Teile der Louvre-Schmuckkollektion verlegt
Nach dem Einbruch im Louvre steht die Sicherheit auf dem Prüfstand

Sicherheit: Teile der Louvre-Schmuckkollektion verlegt

Samstag, 25. Oktober 2025 | 12:45 Uhr
Nach dem Einbruch im Louvre steht die Sicherheit auf dem Prüfstand
APA/APA/AFP/THIBAUD MORITZ
Von: APA/dpa

Nach dem Jahrhundert-Einbruch im Pariser Louvre sind Medienberichten zufolge am Freitag Teile der wertvollen Schmuckkollektion des Museums aus Sicherheitsgründen verlegt worden. Unter Polizeieskorte seien die Stücke in die nahe gelegenen Tresorräume der französischen Zentralbank Banque de France transportiert worden, berichtete der Radiosender RTL unter Berufung auf übereinstimmende Quellen. Auch der Fernsehsender BFMTV meldete, ihm sei die Information bestätigt worden.

Bei dem Einbruch am Sonntag sind aus der Galerie d’Apollon des Louvre acht Kronjuwelen im Wert von rund 88 Millionen Euro entwendet worden. Der spektakuläre Fall hatte auch eine Debatte über die Sicherheitsvorkehrungen in dem Museum ausgelöst. Welche Exponate jetzt von der Verlegung betroffen sind, ist unklar. Die Juwelen wurden dem RTL-Bericht zufolge in einem Hochsicherheitstresor in 26 Metern Tiefe deponiert. Dort lagern auch rund 90 Prozent der französischen Goldreserven. In denselben Tresoren werden bereits seit einigen Jahren die Notizbücher Leonardo da Vincis aufbewahrt, deren Wert auf über 600 Millionen Euro geschätzt wird.

