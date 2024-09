Silberner Löwe für Maura Delpero

Von: fra

Bozen/Venedig – Der Boznerin Maura Delpero hat in Venedig den Silbernen Löwen gewonnen. Ihr Film “Vermiglio” wurde im Trentino und Südtirol gedreht.

Vermiglio erzählt vom letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs in einer großen Familie und davon, wie sie durch ein Paradoxon des Schicksals, mit der Ankunft eines geflüchteten Soldaten, ihren Frieden verliert, genau in dem Moment, in dem die Welt den ihren wiederfindet. Das ist die Zusammenfassung des Films Vermiglio der Bozner Regisseurin Maura Vermiglio. Ein Film, der in Dialekt abgedreht wurde, in dem auch Laienschauspieler vorkommen.

Der Film wurde von der Filmförderung der IDM mitfinanziert und spielt teilweise auch in Südtirol.

Das Werk hat die Jury überzeugt. Maura Delpero hat den großen Preis der Jury beim Filmfestival in Venedig gewonnen. Die Boznerin (Jahrgang 1975) studiert in Bologna, Paris und Buenos Aires. Die Inspiration zu diesem Film ist autobiographisch: “Mein Vater hat uns an einem Nachmittag im Sommer verlassen. Bevor er uns für immer verlassen hat, hat er uns mit großen und neugierigen Augen angeschaut. Nach seinem Tod ist er mich immer wieder im Traum besuchen kommen.”