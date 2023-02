Silbernes Jubiläum für Gitarrenkonzerte der Südtiroler Musikschulen

Austausch in Lana und in Bruneck

Lana/Bruneck – Seit 25 Jahren veranstalten Südtirols Musikschulen Gitarrenkonzerte. Am vergangenen Wochenende musizierten Gitarristinnen und Gitarristen aus allen Landesteilen in Lana und Bruneck.

Es war nicht nur ein musikalischer, sondern auch ein sozialer Austausch, der am vergangenen Freitag und Samstag in den Musikschulen Lana und Bruneck stattfand. Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Land erarbeiteten gemeinsam mit ihren Lehrpersonen Gitarrenmusik in all ihren Facetten und ließen diese solistisch, im Duo, im Quartett oder im großen Ensemble erklingen.

Die Konzerte standen unter dem Motto “Lana-Bruneck. Hin und zurück” und lockten viele Zuhörerinnen und Zuhörer, darunter auch Landesmusikschuldirektorin Alexandra Pedrotti sowie Direktoren und Direktorinnen von Musikschulen und Lehrpersonen.

Fachgruppenleiterin Katja Lechner freut sich über den Zuspruch dieser Konzerte, deren Ziel ist, “Gitarristinnen und Gitarristen aus allen Landesteilen einen gemeinsamen Auftritt zu ermöglichen und das gemeinsame Interesse an Gitarrenmusik im Konzert zu teilen”.