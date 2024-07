Sing Joyfully: Von Renaissancemusik bis Gegenwartsjazz

Von: mk

Dorf Tirol – Dieses Konzert sollte man nicht versäumen: Am 18. Juli um 21.00 Uhr gastiert der legendäre US-amerikanische A-Cappella-Chor Chanticleer mit einem Best-of-Programm auf Schloss Tirol, das von Meisterwerken der Renaissance bis zu romantischen Stücken, zeitgenössischen Auftragswerken, zeitlosen Jazz-Standards und Rock-Songs reicht. Das Repertoire umfasst dann auch Musik von William Byrd und Josquin des Prez aus dem 16. und 17. Jahrhundert, Vertonungen der Jazz-Standards „Blue Skies“ und „Stormy weather“ oder zeitgenössische Arrangements von Joni Mitchells „Both Sides Now“ und „Somebody to Love“ von Queen.

Bis heute sind Authentizität, Präzision und ein heller Sound die Markenzeichen des 1978 gegründeten Chors aus San Francisco, der als „Supergroup“ der internationalen A-cappella-Szene höchste Qualität garantiert. Mit seinen zwölf Stimmen, die vom Countertenor bis zum Bass reichen, ist Chanticleer international als „Orchestra of voices“ bekannt und wurde für seine CD-Einspielungen – als einziges Vokalensemble – mit zwei Grammy-Awards ausgezeichnet.

Ein außergewöhnlicher Ort: Der Rittersaal ist nicht nur der größte Saal in einer Südtiroler Schlossanlage – dieser Raum verfügt zudem über eine ausgezeichnete Akustik. Auch die Kulisse ist einzigartig: Schließlich hat Schloss Tirol nicht „nur“ großartige Musik zu bieten. Zum unverwechselbaren Konzerterlebnis gehören hier auch der stimmungsvolle Spaziergang zum Schloss, der Panoramablick über den Meraner Talkessel, das Willkommensgetränk und das Buffet in der Pause sowie die Fackeln, mit denen der Rückweg nach Dorf Tirol beleuchtet wird.

DO, 18.7.2024 – 21.00 Uhr

Ensemble Chanticleer

Sing Joyfully: From Renaissance to vocal jazz

Organisation, Auskünfte und Kartenverkauf:

Tourismusverein Dorf Tirol, Hauptstraße 31, 39019 Dorf Tirol, Telefon 0473 923314

Veranstalter: Tourismusverein Dorf Tirol – Südtiroler Landesmuseum Schloss Tirol