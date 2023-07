Singen im Chor auf hohem Niveau

Burgeis – Seit Montag ist die Fürstenburg in Burgeis wieder Treffpunkt für singbegeisterte Menschen aus dem ganzen Land. Bis Sonntag, 30. Juli, findet dort nämlich die traditionelle Chor- und Stimmbildungswoche des Südtiroler Chorverbandes statt. Heuer haben sich über 80 Teilnehmer und Teilnehmerinnen gemeldet, wie Klaus Gufler, der Geschäftsführer des Südtiroler Chorverbandes, berichtet.

Die Chor- und Stimmbildungswoche ist bei den Sängern und Sängerinnen sehr beliebt…

Klaus Gufler: Der Erfolg liegt unter anderem auch daran, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein vielseitiges Angebot an geistlichen und weltlichen Liedern aus den verschiedensten Epochen und Stilrichtungen, aber auch an Formen des Singens vorfinden: Sie singen gemeinsam im großen Chor, im Ensemblechor oder im Kammerchor, bekommen aber auch Einzelstimmbildung. Ergänzt wird die Woche durch eine Chorliteratur-Stunde, in der die Sängerinnen und Sänger weitere ausgewählte Chorwerke ansingen und kennenlernen. Dieses Angebot richtet sich besonders auch an Chorleiterinnen und -leiter – und natürlich alle Interessierten.

Ist die Chorwoche mehr eine Fortbildung auf hohem Niveau oder eher eine schöne Ferienbeschäftigung?

Klaus Gufler: Ich denke nicht, dass sich diese beiden Aspekte ausschließen. Es ist gerade ein typisches Kennzeichen der Fortbildungen des Südtiroler Chorverbandes, dass die Teilnehmer/innen sich auf hohem Niveau fortbilden, zugleich aber auch Spaß an der Gemeinschaft haben und Freundschaften knüpfen. Gerade die Chorwoche in Burgeis ist auch wegen dieser tollen Gemeinschaft besonders beliebt.

Für das hohe Niveau dieser Schulung stehen auch die Referenten…

Klaus Gufler: Der Südtiroler Chorverband ist immer bemüht, international anerkannte und erfahrene Experten zu finden und das ist uns auch für Burgeis gelungen: Rainer Held ist ein erfahrener Dirigent und ein gefragter Coach für Chöre, Norbert Carlen ist Sänger, Chorleiter, Kirchen- und Schulmusiker und hat sich ein breites, abwechslungsreiches Repertoire von der Renaissance bis zur zeitgenössischen Musik erarbeitet. Unterstützt werden sie von sechs Stimmbildern und Stimmbildnerinnen.

Was erwartet das Publikum beim Abschlusskonzert?

Klaus Gufler: Das abwechslungsreiche Liedprogramm und die Qualität des Chorklangs sind typische Merkmale der Konzerte der Chor- und Stimmbildungswoche. Das Publikum erwartet ein spannender Einblick in die Welt der Lieder aus den verschiedensten Epochen. Das Konzert findet am Samstag, 29. Juli, um 17.00 Uhr in der Aula des Neubaus der Fachschule für Landwirtschaft Fürstenburg in Burgeis statt. Am Sonntag werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um 10.30 Uhr den Gottesdienst im Kloster Marienberg musikalisch mitgestalten.