Sinich: Neue Grundschule hat Betrieb wieder aufgenommen

Meran – Seit gestern (31. Januar) findet der Unterricht für die Grundschüler von Sinich wieder in den Klassenzimmern des Schulgebäudes an der Unterm-Berg-Straße statt. Die deutsch- und italienischsprachige Grundschule war am 28. Oktober 2021 aufgrund von Legionellose-Fällen geschlossen worden.

“Die sehr aufwendigen Desinfektionsarbeiten der Schule haben mehr Zeit in Anspruch genommen als urprüglich geplant, doch dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit der Schuldirektion, mit den Sanitätsbetrieb und den zuständigen Gemeindeämtern können die Kinder ab heute den Unterricht wieder in Sicherheit in ihren Klassenzimmern an der Unterm-Berg-Straße verfolgen”, betonte Stadträtin Emanuela Albieri, die gestern Vormittag vor Ort der Wiederinbetriebnahme der 2020 eingeweihten Schule beiwohnte. Empfangen wurde sie dabei von Elisabetta Abbate, der Stellvertretenden des Direktors.

Während der Schließung wurde die Trinkwasseranlage der Schule gemäß dem vom Sanitätsbetrieb festgelegten Sicherheitsprotoll einer umfassenden und gründlichen Desinfektion unterzogen. Als zusätzliche Vorkehrung ließ die Stadtverwaltung die Trinkwasseranlage mit Filtern austatten, welche von Legionellenkeimen nicht durchdrungen werden können.

Als Ausweichwartier wurde im Zeitraum zwischen 8. November und 28. Januar die alte Grundschule in der Reichstraße 31 genutzt.