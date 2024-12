SJR startet vierten Lehrgang für Moderatoren von Kinder- und Jugendbeteiligungsprozessen

Von: mk

Bozen – Der Südtiroler Jugendring (SJR) setzt seine Bemühungen zur Förderung der Mitbestimmung junger Menschen fort und startet im Januar 2025 den vierten Lehrgang für Moderatorinnen und Moderatoren von Kinder- und Jugendbeteiligungsprozessen. „Ziel ist es, Expertinnen und Experten auszubilden, die junge Menschen in Partizipationsprojekten kompetent begleiten. So können wir auch dazu beitragen, dass mehr junge Menschen auf die richtige Art und Weise beteiligt werden“, erklärt Tanja Rainer, SJR-Vorsitzende.

Seit seiner Gründung im Jahr 1977 hat sich der SJR der Förderung der Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen verschrieben. Dieser Lehrgang soll dazu beitragen, qualifizierte Fachkräfte hervorzubringen, die in der Lage sind, Partizipationsprozesse professionell zu moderieren und junge Menschen zu motivieren. Dabei greift der SJR auf eine langjährige Erfahrung zurück: Bereits in den vergangenen Jahren wurden insgesamt 58 SJR-Moderator*innen für Kinder- und Jugendpartizipation ausgebildet.

„Die Einbindung junger Menschen in gesellschaftliche Prozesse ist von zentraler Bedeutung. Erfolgreiche Partizipationsprozesse tragen zur Belebung demokratischer Strukturen bei und stärken das soziale Engagement der Jugend“, so Rainer. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zu Expertinnen und Experten für die Moderation und Begleitung von Partizipationsprozessen ausgebildet. Sie tauchen in verschiedene Beteiligungsmethoden ein und erleben diese aus erster Hand. Ihr Wissen können sie nach der Ausbildung in den verschiedensten Bereichen anwenden. Die erlernten System- und Methodenkompetenzen lassen sich im Bereich der Kinder- und Jugendbeteiligung einsetzen, aber auch darüber hinaus. So etwa in der Organisation und Leitung von Sitzungen oder in der Planung von Projekten.

Die Ausbildung, die ein Jahr dauert und in mehreren Modulen abgehalten wird, sieht zudem viele praktische Elemente sowie eine Exkursion vor, um beispielhafte Projekte im Ausland kennenzulernen.

„Wir starten diesen vierten Lehrgang aufgrund der wachsenden Nachfrage nach qualifizierter Begleitung von Beteiligungsprozessen“, erklärt Peter Grund, Leiter der SJR-Abteilung Partizipation.

Interessierte können sich bis zum 16. Dezember 2024 beim Südtiroler Jugendring unter partizipation@jugendring.it informieren und anmelden. Teilnehmen können Ehrenamtliche und Mitarbeiter*innen von Jugendorganisationen, pädagogische Fachkräfte, Personen in sozialen Berufen und alle, denen das Thema „Beteiligung“ wichtig ist.

Möglich wird diese umfassende Ausbildung durch die finanzielle Unterstützung des Amtes für Jugendarbeit der Autonomen Provinz Bozen.