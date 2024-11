SKJ unterstützt Initiative „No Women No Panel“

Von: luk

Bozen – Die „No Women No Panel“-Kampagne wurde 2018 von der EU-Kommissarin Mariya Gabriel ins Leben gerufen und zielt darauf ab, eine ausgewogene Geschlechterrepräsentation bei öffentlichen Veranstaltungen zu gewährleisten. Durch die Unterschrift unter die Erklärung verpflichtet sich Südtirols Katholische Jugend (SKJ), diese wichtige Initiative auch in Südtirol zu unterstützen und zu fördern.

Simon Klotzner, 1. Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend, hat kürzlich stellvertretend für die Organisation die Erklärung der Initiative „No Women No Panel“ unterzeichnet. Mit diesem Schritt setzt sich SKJ aktiv für mehr Sichtbarkeit von Frauen in der öffentlichen Diskussion und für eine gerechte Vertretung in Medien und Gremien ein.

„Mit dieser Unterschrift möchten wir ein Zeichen für mehr Gleichberechtigung und Chancengleichheit setzen und die Sichtbarkeit von Frauen in allen Bereichen stärken“, so Simon Klotzner.

SKJ freut sich Teil dieser Bewegung zu sein und gemeinsam mit anderen Organisationen und Institutionen für eine gerechtere und ausgewogenere gesellschaftliche Darstellung der Geschlechter einzutreten.