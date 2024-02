Snowdays: Sportevent des Jahres mit mehr als 600 Studierenden

Bozen – Zum 21. Mal treffen sich Studierende der unibz und von Universitäten aus Deutschland, Italien und dem restlichen Europa in Bozen, um drei Tage voller Wintersport, Partys und Spaß in Südtirol zu erleben. Die Ausgabe 2024 findet vom 29. Februar bis 2. März an verschiedenen Orten in Südtirol statt. Sie wird von der unibz Studierendenvereinigung „Sports Club University Bolzano – S.C.U.B.“ organisiert. Zum Event haben sich mehr als 600 Studierende angemeldet.

Es ist ein Event, dem alljährlich Studierende in ganz Europa entgegenfiebern. Am 29. Februar treffen sie in Südtirols Hauptstadt ein, um drei unvergessliche Tage voller Spaß mit Sportwettbewerben und Partys an den schönsten Orten in der Region zu erleben. Mit dem Event soll der kulturelle Austausch und das Networking zwischen den Studierenden und Universitäten gefördert werden.

Snowdays24 findet vom 29. Februar bis 2. März 2024 in Bozen und in den Skigebieten Kronplatz und Karerpass statt. Das Event beginnt am Donnerstag mit einer Eröffnungszeremonie. An den zwei darauffolgenden Tagen stehen vor allem Sport und Spaß im Mittelpunkt: von Skiwettkämpfen, Snowvolleyball und Snowsoccer bis zu Snow-Dodgeball ist alles dabei. Das abendliche Programm findet in verschiedenen Bozner Restaurants und Partylocations statt. Der krönende Abschluss des Events findet am Samstag am Karerpass statt, mit der Verleihung einer ganzen Reihe von Preisen, darunter der unter Studierenden begehrte Spirit Cup.

Organisiert werden die Snowdays auch in diesem Jahr von der Studierendenvereinigung „Sports Club University Bolzano – S.C.U.B.“ unter Mitwirkung von 43 Studierenden aller Fakultäten. Neben der Universität selbst unterstützen 32 lokale und internationale Sponsoren das Event.