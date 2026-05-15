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Linda Lampenius x Pete Parkkonen aus Finnland gelten als Favoriten

Song Contest von Wien erreicht mit Finale seinen Höhepunkt

Freitag, 15. Mai 2026 | 22:27 Uhr
Linda Lampenius x Pete Parkkonen aus Finnland gelten als Favoriten
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Von: apa

Nach einer Woche voller Partys trotz Regens und einigen Protestveranstaltungen ob der Teilnahme Israels erreicht der 70. Eurovision Song Contest von Wien am Samstag mit dem großen Finale seinen Höhepunkt. 25 Länder, darunter Österreich als Gastgeber mit Cosmó, kämpfen in der Stadthalle um den Titel des größten Musikbewerbs der Welt und damit um die Nachfolge von Vorjahressieger JJ mit “Wasted Love”.

In der Gunst der Wettbüros liegt dabei weiterhin stabil das finnische Duo Pete Parkkonen und Linda Lampenius auf Platz 1. Den Nordleuten auf den Fersen sind Griechenlands Akylas, Delta Goodrem aus Australien oder der Däne Søren Torpegaard Lund. Eine endgültige Entscheidung über jenes Land, das 2026 Europas Sangeskrone für sich reklamieren kann, wird gegen 1 Uhr erwartet.

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