“Was haben Schweine, das Tomaten nicht haben?”

Von: luk

Bozen – Die Landtagsabgeordneten der Grünen, Brigitte Foppa, Madeleine Rohrer und Zeno Oberkofler, werfen Landeshauptmannstellvertreter Marco Galateo Widersprüchlichkeit bei seinen Aussagen zur Herkunft von Lebensmitteln vor.

In einer Aussendung beziehen sich die Grünen auf einen Auftritt Galateos bei einer Kundgebung italienischer Bauern am Brenner Ende April. Dort habe er kritisiert, dass Tomaten aus dem Ausland zu „italienischer Passata“ verarbeitet werden könnten.

Die Grünen wollten daraufhin wissen, wie es sich mit dem „Südtiroler“ Speck verhalte. Laut ihrer Darstellung werde dieser zu über 99 Prozent aus Schweinen hergestellt, die aus anderen Ländern stammen.

In seiner Antwort habe sich Galateo laut Grünen auf die europäische Gesetzgebung berufen. Genau diese Regelungen habe er zuvor bei der Kundgebung am Brenner kritisiert, so die Oppositionspartei.

Die Grünen sprechen deshalb von einem Widerspruch und werfen Galateo vor, bei der Herkunftsdebatte mit zweierlei Maß zu messen. In der Mitteilung heißt es abschließend: “Was haben Schweine also, das Tomaten nicht haben? Den Segen von Galateo, möchte man sagen.”