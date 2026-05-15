Pendlerbonus 2024: 6.113 Südtiroler profitieren

Von: luk

Bozen – Rund 6.113 Pendlerinnen und Pendler in Südtirol profitieren in diesem Jahr vom Pendlerbonus 2024. Insgesamt werden 490.525,79 Euro als Entschädigung für Unannehmlichkeiten im Regionalzugverkehr gutgeschrieben. Der Bonus betrifft Fahrgäste der Regionalzüge von Trenitalia und SAD, die im Jahr 2024 regelmäßig den öffentlichen Nahverkehr genutzt haben.

Grundlage für den Pendlerbonus sind die Dienstleistungsverträge des Landes mit den Eisenbahnunternehmen Trenitalia und SAD. Kommt es über einen längeren Zeitraum zu häufigen Verspätungen oder Zugausfällen, greifen vertraglich festgelegte Strafzahlungen. Diese Mittel werden vom Mobilitätsressort des Landes direkt an die betroffenen Fahrgäste weitergegeben.

Anspruch auf den Bonus haben Pendlerinnen und Pendler, die im Jahr 2024 mindestens 30 Fahrten pro Monat mit einem Südtirol Pass oder Euregio Family Pass auf Regionalzügen von Trenitalia und SAD entwertet haben.

Die Gutschrift erfolgte automatisch am 14. Mai: Bei Prepaid-Karten wird der Betrag dem Restguthaben hinzugefügt, bei Karten mit Rechnungssystem wird die Summe von der nächsten südtirolmobil-Rechnung abgezogen.