Songs of Hope – Lieder der Hoffnung

Von: mk

Brixen – Ein viel besuchtes Konzert unter dem Motto „Songs of Hope“ gestaltete der Landesjugendchor Südtirol mit seinem Künstlerischen Leiter Johann van der Sandt am vergangenen Sonntag, den 9. Juni, in der Pfarrkirche St. Michael in Brixen.

Im Mittelpunkt des Konzertprogramms standen geistliche Werke und Komponisten des 20. Jahrhunderts. Der Landesjugendchor Südtirol wurde 2010 mit dem Ziel ins Leben gerufen, begabten jungen Sängerinnen und Sängern im Alter von 16 bis 28 Jahren die Möglichkeit zu geben, interessante und anspruchsvolle Werke der Chorliteratur einzustudieren und aufzuführen.

Beim Konzert zeigte sich wieder, dass die Stärke des Landesjugendchors nicht nur das hohe Gesangsniveau ist, sondern auch der Zusammenhalt zwischen den Sängern und Sängerinnen und der Spaß am Singen.

Unter den zahlreichen Zuhörern und Zuhörerinnen waren auch der Obmann des Südtiroler Chorverbands Erich Deltedesco, Verbandschorleiterin Renate Unterthiner, Kirchenmusikreferent Dominik Bernhard, der Geschäftsführer des Verbandes der Kirchenmusik Michael Erschbamer sowie Europaparlamentarier Herbert Dorfmann.