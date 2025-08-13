Sonniger Start ins Frequency Festival in St. Pölten

Von: apa

Das FM4 Frequency in St. Pölten ist am Mittwoch in drei heiße Festivaltage gestartet. Zum Auftakt stehen am späten Abend noch US-Sängerin Chappell Roan mit “Good Luck, Babe!” – sie ist erstmals in Österreich zu sehen – und als Headliner Rapper Post Malone – bekannt für Songs wie “Rockstar” oder “Better Now” – am Programm. Die Anreise verlief am Mittwoch laut ÖAMTC großteils ohne längere Staus.

Um 14.00 Uhr wurden bei knapp 30 Grad Celsius und strahlend blauem Himmel die Besucherinnen und Besucher auf das Gelände gelassen. Zum Auftakt am Mittwochnachmittag schien das Publikum die Hitze zu meiden. Wenige Besucher waren vor den Stages. Sie suchten die Schattenplätze am Festivalgelände. Viele Besucherinnen zogen bei der Wahl ihrer Outfits Bikini-Tops und Shorts vor, manche Männer gingen gleich oben ohne und mit Kappe.

Irischer Folk und Pop von Suki Waterhouse

Die irische Indie Folk-Band Kingfishr hat Mittwochnachmittag die Green Stage eröffnet und ihre neue Single “Gloria” präsentiert. Das Trio aus Limerick, das mit typisch irischen Klängen inklusive Banjo und Mundharmonika seine Fans begeistert, ist zum ersten Mal für einen Auftritt nach Österreich gekommen. Bei den hochsommerlichen Temperaturen war es für die Iren eine Herausforderung, doch noch viel mehr Achtung hatten sie vor dem Publikum, das ihnen bei ihren Hits “Killeagh” und “Diamonds & Roses” zugejubelt hat. Sänger Eddie Keogh scherzte: “Ihr da hinten im Schatten: Kommt nach vorne. Oder habt ihr Angst vor der Sonne? Ihr müsst wohl auch irisch sein.” Im APA-Gespräch nach ihrem Auftritt zollten sie den Fans Respekt und dankten ihnen für’s Zuhören. Für die drei geht es demnächst weiter mit Auftritten in den Niederlanden, Belgien und in Hamburg. Am 22. August erscheint ihr Debütalbum “Halcyon”.

Am Abend begeisterte Suki Waterhouse mit Pop-Klängen die Space Stage und füllte die Reihen schon ganz gut. Während sie lasziv zu “OMG” über die Bühne krabbelte, johlte die Menge. “Wie geht es euch? Schön, eure Gesichter zu sehen. Ich liebe eure Hüte”, schmetterte sie ins Publikum, ehe sie den nächsten Song ankündigte. “Ich kenne eure Trinkkultur zwar nicht, aber der nächste Song ist ‘Blackout Drunk'”. Nach einer Stunde auf der Bühne wünschte sie den Festivalgästen noch: “Habt ein schönes Wochenende.”

Rund 30 Grad Celsius in den kommenden Tagen

Das Rote Kreuz versorgte bis Festivalbeginn vor allem Gäste des Campinggeländes mit kleineren Verletzungen. Fünf Personen wurden ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Gecampt wird an der Traisen seit Montagmittag. Aus Sicht der Exekutive seien die Tage vor den ersten Konzerten des Festivals sehr ruhig verlaufen. Für die kommenden Tage sind um die 30 Grad Celsius und viel Sonne prognostiziert. Besuchern wird daher geraten, viel Wasser oder auch andere alkoholfreie Getränke zu sich zu nehmen.

Bis Freitag werden auf den diversen Bühnen unter anderem Balladensänger Shawn Mendes sowie die beiden Dance-Ikonen Kygo und Felix Jaehn zu hören sein. Für den Abschluss am Freitag hat sich Hollywoodstar und Hip-Hop-Größe Will Smith angesagt. Auch der britische Rapper Central Cee und die Kult-Raver Scooter werden auftreten. Pro Tag werden am VAZ-Gelände über 40.000 Menschen erwartet. Um Staus zu vermeiden, wird eine Anreise mit den Öffis empfohlen. Shuttlebusse zum Festivalgelände stehen zur Verfügung. Beim Frequency 2024 zählte man rund 180.000 Besucherinnen und Besucher.

(S E R V I C E – www.frequency.at/)