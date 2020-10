Bozen/Brixen – Am 18. Oktober 2020 wird der Sonntag der Weltmission begangen. Auch heuer sind die Gelder, die in dieser größten Solidaritätsaktion der Katholiken in allen Ländern der Welt gesammelt werden, für die vielfältigen Aufgaben der Mission in den ärmsten Diözesen der Welt bestimmt.

„Hier bin ich, Herr, sende mich!“ lautet das von Papst Franziskus vorgeschlagene Thema des Weltmissionssonntages 2020. Eine ganz radikale Antwort auf diese Frage hat Stefano Trevisan gegeben, der heuer im Brixner Dom zum Priester geweiht wurde. Er schreibt: „Mein ‚Ja‘ auf Gottes Ruf ist mein großer Wille, mich in den Dienst des Herrn zu stellen. Ich habe verstanden, dass es keine größere und schönere Aufgabe gibt, als mit Gott zusammenzuarbeiten und mich für eine gerechtere, geschwisterliche und solidarischere Welt einzusetzen. Jeder von uns ist aber aufgerufen, ein Mitarbeiter Gottes zu sein, damit die Welt eine Welt der Gerechtigkeit und des Friedens wird.“

Irene Obexer Fortin, Amtsleiterin von missio Bozen-Brixen, schreibt in ihrem Brief an die Seelsorger und Mitarbeiter in den Pfarrgemeinden zum Sonntag der Weltmission: „So wie Stefano auf den Ruf mit einem ‚Ja‘ zum Missionar und Priester geantwortet hat, sind auch wir täglich aufgerufen, auf Gottes Stimme zu hören.“

Papst Franziskus erinnert in seinem Schreiben zum Sonntag der Weltmission daran, „dass dieser Tag ein Tag des gemeinsamen Gebetes und der Solidarität mit den jungen Kirchen, die finanziell noch nicht unabhängig sind, und mit den Kirchen der ärmsten Länder der Welt ist. Trotz der aktuellen weltweiten Wirtschaftskrise sollen wir nicht nur auf uns selber schauen, sondern jene nicht vergessen, die nur dank unserer Anteilnahme und unserer Hilfe auf ihren Beinen laufen können.“

Das Informationsmaterial zum Weltmissionssonntag und zu den anderen Sonntagen im Oktober 2020 steht auf der Homepage des diözesanen Missionsamtes (https://www.bz-bx.net/de/leben/mission-und-weltkirche/aktionen/sonntag-der-weltmission-18-oktober-2020.html) zum Download bereit.