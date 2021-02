Soul Garden 2021

Meran – Die Sozialgenossenschaft Spirit hat letztes Jahr mit dem Projekt „Fragsburg Soul Garden“ begonnen und Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte, auch mit physischer oder psychischer Beeinträchtigung, eine Praktikumsplatz mit Weiterbildungsprojekt in Zusammenarbeit mit dem Relais & Chateaux Castel Fragsburg, der Koordinierungsstelle für berufliche Weiterbildung, dem Arbeitsvermittlungszentrum Meran, der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt der Sprachschule alpha beta piccadilly und der Fachschule Laimburg, geboten.

Trotz Corona konnten wir, wenn auch verspätet, starten und acht Menschen eine Beschäftigung und Perspektive geben. Neben 500 Stunden Praxis im Garten gab es Fachunterricht im Obst- und Gartenbau, Arbeitssicherheitskurse, Alphabetisierungs- und Sprachkurse sowie Kurse zur lokalen Gesellschaft und Kultur. Mehrere Projektteilnehmer haben bereits erste Schritte in der Arbeitswelt gemacht und ihre neu erworbenen Kompetenzen bei Südtiroler Arbeitgebern eingebracht. Aber auch die Meraner und Meranerinnen bzw. BewohnerInnen haben von dem Projekt profitiert, in dem sie wöchentlich frisch geerntetes, unbehandeltes und leckeres Gemüse bezogen habe.

Dank unseres Mitglieds Elisabeth Kössler können wir heuer einen zweiten, leichter erreichbaren, Standort in Gratsch eröffnen. Außerdem haben wir auf das Konzept der „Solidarischen Landwirtschaft“ (SoLaWi) umgestellt, von dem es in Südtirol schon ein paar Pioniere gibt. Die „Solidarische Landwirtschaft“ ist ein Zusammenschluss von Menschen, die die Produktion von Lebensmitteln gemeinsam durch individuelle Beiträge finanziert und die Ernte der landwirtschaftlichen Produkte untereinander aufteilt. Als „Ernteteiler*in“ teilt man Freud (gute Ernte) und Leid (schlechte Ernte) des landwirtschaftlichen Betriebes und gibt ihm durch fixe monatliche Zahlungen Planbarkeit und Finanzierungssicherheit.

Größe und Zusammensetzung der Ernteanteile können deshalb variieren. Das Frühjahr beginnt mit einer Auswahl verschiedener feiner Blattsalate, Kräuter und einer bunten Vielzahl an Blattgemüse. Zum Sommer hin wächst dann eine große Palette an unterschiedlichen Sorten auf unserem Acker: So haben wir zum Beispiel viele unterschiedliche Tomatensorten, leckere Gurken, Bohnen, Mangold und vieles mehr! Der Herbst bringt eine große Auswahl wie verschiedenste Wurzelgemüse mit sich.

Wir bieten für private und gewerbliche Kunden (Gastronomie und Hotellerie) drei verschiedene Kistlgrössen und Becher bzw. Boxen mit essbaren Blüten an, nähere Infos unter 324 5611320 bzw. soulgarden@spirit.bz.it sowie auf unserer Facebook Seite www.facebook.com/spiritsoulgarden bzw. https://www.instagram.com/fragsburg_soulgarden/