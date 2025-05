Sozial ist cool!

Von: mk

Bozen – Ab 1. Oktober geht’s wieder los! Junge Menschen im Alter von 18 bis 28 Jahren können sich für den Zivildienst bei der Caritas bewerben. Ob im Friedenszentrum, in der Flüchtlingsberatung, als Unterstützung bei den Hausaufgaben oder bei der youngCaritas – sie haben die Möglichkeit, Erfahrungen im sozialen Bereich zu sammeln und damit einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.

Die verschiedenen Dienste der Caritas in Südtirol bieten umfassende Unterstützung und Begleitung für Menschen in Not. Junge Menschen im Alter von 18 bis 28 Jahren haben über den Zivildienst die Möglichkeit, in manchen dieser Dienste mitzuwirken und so Einblicke in ihre Tätigkeit zu erhalten. Begleitet von erfahrenen Mitarbeitenden lernen sie die vielfältige Arbeit im sozialen Bereich kennen. Dabei können sie nicht nur ihre sozialen Kompetenzen weiterentwickeln, sondern erleben auch die Freude und Erfüllung, die es mit sich bringt, für andere da zu sein und zwar auf ganz unterschiedliche Weise. „Die Möglichkeiten im Zivildienst sind vielfältig. Vom Einsatz in einem Obdachlosenhaus, über die Arbeit mit Geflüchteten, aber auch bei der Sozialberatung oder im Friedenszentrum – das sind nur ein paar der Dienste, in denen man sich bewerben kann“, erklärt Stefanie Arend, Mitarbeiterin der youngCaritas und dort zuständig für den Zivildienst. Nähere Informationen zu den Dienststellen, in denen Zivildienstleistende eingesetzt werden können, finden sich auf der Website www.youngcaritas.bz.it.

Die neuen Anwärterinnen und Anwärter beim freiwilligen Landeszivildienst werden ab 1. Oktober in der Caritas aufgenommen. Der Zivildienst dauert acht oder zwölf Monate. In dieser Zeit sind die Freiwilligen haftpflicht- und unfallversichert und erhalten ein monatliches Taschengeld von 600 Euro. Außerdem können sie alle öffentlichen Ver¬kehrsmittel kostenlos nutzen.

Wer interessiert ist, kann sich innerhalb 15. August bei youngCaritas mit einem Lebenslauf, einem Motivationsschreiben und dem ausgefüllten Anmeldeformular bewerben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der youngCaritas können über E-Mail info@youngcaritas.bz.it oder Tel. 0471 304 333 kontaktiert werden.