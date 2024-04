Maibaumfest in St. Leonhard in Passeier

St. Leonhard in Passeier – Seit zwei Jahren ist das Maibaumfest am 1. Mai in St. Leonhard ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens und ein Highlight im Veranstaltungskalender der Gemeinde. Doch die Tradition des Festes reicht weit zurück – Jahrzehnte, um genau zu sein. Die älteren Bewohner erinnern sich vielleicht noch an die Zeiten, als ein Maibaum stolz beim Kaserer Egg stand.

Das Maibaumfest, organisiert von der Freiwilligen Feuerwehr St. Leonhard, dem Jagdrevier St. Leonhard, der Schützenkompanie „Andreas Hofer“ und der Musikkapelle „Andreas Hofer“, hat sich zu einem beliebten Ereignis entwickelt, das die Verbundenheit der Gemeinschaft stärkt. Die diesjährige Veranstaltung verspricht ebenso wie in den Vorjahren ein Spektakel voller Tradition und Gemeinschaftsgeist zu werden.

Wie im letzten Jahr wird der festliche Einzug des Baumes durch das Dorf stattfinden. Die Vereine begleiten den Zug in ihren Monturen und Trachten, abgerundet wird das Bild durch einen eigenen Wagen mit Gaudimusik und den Schuhplattlern. Auf der Dorfbrücke wird wieder ein Fass Bier – gestellt von der Spezialbierbrauerei Forst – vom diesjährigen Baumstifter Daniel Fauner angeschlagen.

Der Höhepunkt des Festumzugs wird der Raiffeisenplatz sein, wo der imposante Maibaum mit reiner Muskelkraft aufgestellt wird. Die Vereine setzen dabei nicht nur auf ihre Tradition, sondern auch auf die Kraft der Gemeinschaft, um das beeindruckende Symbol aufzurichten.

Die Organisatoren und Vereine freuen sich bereits auf zahlreiche Besucher, die das Maibaumfest zu einem unvergesslichen Erlebnis machen werden. Das gemeinsame Feiern, die traditionelle Musik und die herzliche Atmosphäre werden auch in diesem Jahr die Menschen in St. Leonhard in Passeier vereinen.

Das Maibaumfest ist nicht nur eine Hommage an die Tradition, sondern vor allem ein lebendiges Zeugnis für die gelebte Gemeinschaft in St. Leonhard. Es lädt alle Bewohner und Gäste herzlich dazu ein, Teil dieses besonderen Ereignisses zu werden und die tiefe Verbundenheit der Gemeinde zu erleben.

Das Fest wird auch heuer wieder am Mittwoch, den 1. Mai stattfinden. Der Einzug des Baumes startet um 10.00 Uhr vom Sportplatz, der Festbeginn auf dem Raiffeisenplatz ist um 11.00 Uhr.