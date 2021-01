Spendenübergabe der Jugendfeuerwehren an Südtirol hilft

Bozen – Im Dezember des letzten Jahres wurden von den Jugendfeuerwehren Südtirols im Rahmen der Verteilung des Friedenslichtes in den Dörfern, unter strengster Einhaltung der Schutzmaßnahmen, auch Spenden für „Südtirol hilft“ gesammelt.

Am Mittwoch, den 27. Jänner konnte in Anwesenheit von Landesjugendreferent Franz Seehauser, Bezirksjugendreferent Peter Villgrattner sowie dem Jugendfeuerwehrmann Klemens Villgrattner, die stolze Summe von 3.414,20 Euro an Südtirol hilft Präsident Heiner Feuer übergeben werden. Herzlichen Dank an alle Spender für die großartige Unterstützung!