Start des Frequency Festivals in St. Pölten

Von: apa

Das FM4 Frequency in St. Pölten ist am Mittwoch am frühen Nachmittag in drei Festivaltage gestartet. Zum Auftakt stehen US-Sängerin Chappell Roan mit “Good Luck, Babe!” – sie ist erstmals in Österreich zu sehen – und als Headliner Rapper Post Malone – bekannt für Songs wie “Rockstar” oder “Better Now” – am Programm. Die Anreise verlief am Mittwochvormittag laut ÖAMTC ohne längere Verzögerungen.

Um 14.00 Uhr wurden bei knapp 30 Grad Celsius und strahlend blauem Himmel die Besucherinnen und Besucher auf das Gelände gelassen. Den Soundcheck der deutschen Kult-Raver von Scooter kurz vor Festivalbeginn haben die auf Zutritt wartenden Gäste zwar nicht sehen, aber hören können. Scooter steht als Schluss-Act der Space Stage für Donnerstagabend im Festivalplan.

Bikini-Tops oder oben ohne

Den Auftakt am Mittwoch gab der in England geborene US-Musiker Bartees Strange, allerdings vor noch nicht allzu viel Publikum. Das schien die Hitze am frühen Nachmittag noch zu meiden. Die ersten Gäste suchten sich die Schattenplätze am Festivalgelände und auch die Trinkwasserspender waren von Beginn an stark frequentiert. Viele Besucherinnen zogen bei der Wahl ihrer Outfits Bikini-Tops und Shorts vor, manche Männer gingen gleich oben ohne und mit Kappe.

Das Rote Kreuz versorgte bis Festivalbeginn vor allem Gäste des Campinggeländes mit kleineren Verletzungen wie Schnitt- und Schürfwunden, Insektenstichen oder Kreislaufproblemen. Insgesamt nahmen bis am späten Vormittag 128 Besucher die Hilfe von Sanitäterinnen und Sanitätern in Anspruch. Fünf Personen wurden ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Gecampt wird an der Traisen seit Montagmittag. Aus Sicht der Exekutive seien die Tage vor den ersten Konzerten des Festivals sehr ruhig verlaufen, sagte Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler auf Anfrage.

Besucher müssen mit Temperaturen über 30 Grad rechnen

“Für die kommenden Tage ist zunehmende Hitzeentwicklung prognostiziert. Daher raten wir dringend dazu, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, um Kollapszuständen vorzubeugen. Antialkoholische Getränke haben dabei klar Vorrang”, betonte Gerhard Heilig vom Roten Kreuz in einer Aussendung. Um Verletzungen zu vermeiden, sollte festes Schuhwerk getragen werden. Bei gesundheitlichen Problemen sollen Besucher einen der Sanitätsstützpunkte aufsuchen oder über die Notrufnummer 144 bzw. die App “Rettung” von Notruf NÖ Hilfe anfordern.

Bis Freitag werden auf den diversen Bühnen unter anderem Balladensänger Shawn Mendes sowie die beiden Dance-Ikonen Kygo und Felix Jaehn zu hören sein. Für den Abschluss am Freitag hat sich Hollywoodstar und Hip-Hop-Größe Will Smith angesagt. Auch der britische Rapper Central Cee wird auftreten. Pro Tag werden am VAZ-Gelände über 40.000 Menschen erwartet. Um Staus zu vermeiden, wird eine Anreise mit den Öffis empfohlen. Shuttlebusse zum Festivalgelände stehen zur Verfügung. Beim Frequency 2024 zählte man rund 180.000 Besucherinnen und Besucher.

