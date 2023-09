Steinegg Live Festival geht in die 27. Runde

Steinegg – Das „Steinegg Live Festival“ gilt inzwischen als kleine Kulturinstitution. Mit einer Geschichte von fast 30 Jahren hat das alljährlich ab Mitte Oktober in Steinegg (Kulturhauptstadt Südtirols – Zitat Herbert Pixner) stattfindende musikalisch-kulturelle Stelldichein seine Reifeprüfung längst bestanden. Heuer geht das Festival vom 13. bis 28. Oktober über die Bühne.

Heuer geht das Festival in seine 27. Runde. Wie schon in den vergangenen Jahren bieten die Veranstalter zwischen Mitte und Ende Oktober ein Sammelsurium an Musik und Kultur … einen Mix aus heimischer Kunst und ausländischen Stargästen. Dabei treffen etwa ein Kinder- und Jugendtheaterstück (Eigenproduktion) auf Blues-Kaliber wie Marcus Malone und Innes Sibun.

Im Rahmen der „Nacht der Gitarren“ sind vier ausgewählte Welt-Gitarristen live zu erleben: der Hawaiianische Slack-Key-Gitarrist und fünffacher Grammy-Preisträger Jim Kimo West, Solo-AkustikInstrumental-Fingerstyle-Gitarrenvirtuose und YouTube-Star (über zwei Millionen Abonnenten) aus Jakarta / Indonesien Josephine Alexandra, der deutsche Virtuose und Gypsy-Jazz-Gitarrist Lulo Reinhardt (von der berühmten Reinhardt Familie) und Klassik-Gitarristin Thu Le Lee aus Vietnam. Das Highlight für Jazz-Fusion-Liebhaber wird wohl die Mike Stern Band aus den USA sein. Der zu den besten Gitarristen der Welt zählende Mike Stern wird dabei von weiteren Koryphäen ihres Faches begleitet: Dennis Chambers (dr.), Bob Franceschini (sax), Leni Stern (e-git./ N’goni/voc), Lincoln Goines (bs.).

Als spezielle Überraschung könnten sich auch die Soul Thrivers (USA/UK/P) herausstellen, die neben der Malone Sibun Band und Ago & Friends im Rahmen der traditionelle Blues Night zu sehen sein werden. Auch die Kabarett-Freunde kommen heuer nicht zu kurz. Mit dem Weiherer kommt der „niederbayerische Brutalpoet“ zum zweiten Mal nach Südtirol – ein Querkopf mit dem hinterhältigen Kichern des Boandlkramers, intelligenten Texten, mitreißender Musik und grandios bissigem Humor. Das Finale des Festivals steht ganz im Zeichen der Südtiroler Musikszene.

Mit Shanty Powa ist eine der aktuell angesagtesten Bands ebenso am Start wie die Ska-Kultband Club 99, die nach längerer Bühnenpause in Steinegg wieder live zu erleben sein wird. Für unvergleichliche Partystimmung werden dabei auch die The Jam’son sorgen. Zum Einlass wird übrigens Ariel Tettl aufspielen.

Als Volltreffer hat sich übrigens das Engagement der Fäaschtbänkler herausgestellt. Das Konzert ist ausverkauft ohne überhaupt beworben worden zu sein. Auch der Abend „Rising Stars & Local Heroes“ (NachwuchskünstlerInnen und lokale Helden aus diversen Bereichen) und auch das „Steinegg Live Fest“ (mit Peter-Anich-Musikkapelle aus Oberperfuss (A), Bobby Live …) sind längst feste Bestandteile und werden auch heuer nicht fehlen.