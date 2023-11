Stiftungsrat erhöht das Förderbudget für das Jahr 2024

Bozen – Erfreuliche Nachrichten gab es bei der Sitzung des Stiftungsrates vom 26.10.2023. Für das Jahr 2024 wurde das Budget im Vergleich zum Vorjahr um weitere 800.000 Euro erhöht, sodass nun Fördergelder für insgesamt 9,6 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Die Aufstockung des Förderbudgets erfolgt auch aufgrund eines neuen Sozialprojektes im Wipptal, über welches noch vor Jahresende Bericht erstattet wird.

Im Rahmen der Oktobersitzung des Stiftungsrates – dem obersten Führungsgremium der Stiftung Südtiroler Sparkasse – wurden die Budgetzahlen für das Bilanzjahr 2024 festgesetzt. Mit einem wiederum breitgefächerten Tätigkeitsplan wird die Stiftung auch im kommenden Jahr verschiedene Projekte und Initiativen aus den vorrangig berücksichtigten Förderbereichen Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung, Soziales und Philanthropie, Umwelt sowie Familie und verbundene Werte begleiten und unterstützen.

Bereits die Budgets der Jahre 2022 und 2023 wurden aufgrund von außerordentlichen Stiftungsprojekten im Sozialbereich, darunter die Übernahme der ehemaligen Kurklinik „Dr. v. Guggenberg“ in Brixen sowie der Beginn der Planungsphase für die neue Betreuungseinrichtung in Margreid, angehoben. Die nochmalige Erhöhung des Förderbudgets auf nun insgesamt 9,6 Millionen Euro ist einerseits darauf zurückzuführen, dass die von der Stiftung mehrheitlich gehaltene Südtiroler Sparkasse AG nun bereits im dritten Jahr in der Folge gute Ergebniszahlen aufweist und andererseits die Stiftung in der Finanzmittelverwaltung erneut zufriedenstellende Ergebnisse erzielen konnte. Wie bereits eingangs erwähnt werden die zusätzlichen Fördergelder für ein neues Sozialprojekt reserviert.

Stiftungspräsident Bergmeister zeigte sich über die einstimmige Budgetverabschiedung durch den Stiftungsrat sehr erfreut und hielt fest, dass es ihm wichtig erscheine, ein starkes Zeichen für Kontinuität und Beständigkeit in der Jahresplanung zu vermitteln. Die Förderpartner der Stiftung dürfen somit auch im kommenden Jahr mit einem Engagement der Stiftung in den Bereichen Ehrenamt, kulturelles Schaffen, Natur- und Umweltschutz sowie bei den sozialen Aktivitäten auf Landesebene rechnen.

Zu den Förderbereichen Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung, Soziales und Philanthropie, Umwelt sowie „andere Förderbereiche“ wurde bereits im Budget des Jahres 2022 der vorrangige Bereich „Familie und damit verbundene Werte“ hinzugefügt; diesbezüglich konnten auch im laufenden Jahr weitere positive Erfahrungen in Hinblick auf Kooperationen mit den unterstützten Körperschaften und Organisationen gesammelt werden. Hierüber und auch über weitere interessante und wichtige Projekte wird wie üblich in ausführlicher Form im jährlichen Tätigkeitsbericht (Almanach) Bericht erstattet.

Die Bereichszuteilung der für die Fördertätigkeit bestimmten 9.600.000 Euro basiert auf einer Hochrechnung der Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2023 und kann im Detail wie folgt dargestellt werden: